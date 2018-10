Peter Bleyer und das Grinsen aus der Hölle

Aus unserem Archiv

Befremdlich fand ich Clowns, soweit ich mich erinnere, schon immer. Die dauergrinsenden Slapstick-Experten, die seit Menschengedenken die Inkarnation von Witzigkeit sind – mich konnten sie nie in ihren Bann ziehen. Ganz früher verunsicherte mich ihre weiße Maske, später ihre aufgesetzte, immerwährende, unerträgliche Fröhlichkeit. Und irgendwann erschien es mir höchst unpassend, dass erwachsene, geschminkte Männer kleinen Kindern Luftballons schenkten. Doch eine richtige Abneigung oder Phobie gegen Clowns habe ich erst bei diesem 192-minütigen zutiefst verstörenden audiovisuellen Erlebnis entwickelt. Noch heute frage ich mich in schlaflosen Nächten, ob es besser gewesen wäre, diese verfluchte DVD nicht einzulegen, doch der Reiz des Verbotenen und die jugendliche Neugier siegten damals – ich sah mir das Verderben an.