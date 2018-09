Originalmanuskript liegt jetzt im Deutschen Edelsteinmuseum: Diamantbuch entstand in der Gefangenschaft

Ein Fundstück der besonderen Art überreichte Peter Bohrer dem Deutschen Edelsteinmuseum in Idar: Auf einer langen Rolle aneinandergeklebter Blätter befindet sich das Originalmanuskript von Walter Hamschers „Diamanten und Brillanten“, ein kleines, rund 80-seitiges Handbuch. Es enthält – so der Untertitel – „Fachliches Wissen für Menschen, die Brillanten verarbeiten, besitzen oder erwerben wollen“.

Hamscher galt als einer der führenden Diamantschleifer in Idar, er hatte sich 1936 mit 23 Jahren direkt nach dem Erwerb des Meisterbriefes selbstständig gemacht. Das Besondere am Originalmanuskript: Es entstand in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und enthält im Gegensatz zum später veröffentlichten Buch auch Reflexionen über die persönliche aktuelle Situation Hamschers und Erwartungen an die Zukunft und wird so zum spannenden zeitgeschichtlichen Dokument.

Foto: Jörg Staiber

Die Geschichte des Fundes ist kurios. In den 1990er-Jahren führte die IKG ein Stück auf, das im Diamantschleifermilieu spielte. Um an Originalrequisiten heranzukommen, sprach der IKG-Schauspieler Peter Bohrer die Familie Hamscher an, ob er aus der Garage, in der alte Maschinen gelagert waren, einige Utensilien ausleihen könne. Dabei entdeckte Bohrer, der schon als Kind durch die Tätigkeit seiner Mutter im Haushalt der Hamschers dort ein- und ausgegangen war, in einer Ecke eine schon reichlich angegriffen wirkende Papierrolle. Als er sah, worum es sich handelte, fragte er, ob er sie aufbewahren dürfe. „Ich habe das Ding bei mir erst mal in der Garage gelagert, weil es so vermodert gerochen hat“, berichtet Bohrer. Fast zufällig fiel ihm die Rolle, jetzt gut ausgetrocknet und -gedünstet, wieder in die Hände, und er beschäftigte sich näher mit dem Schriftstück.

Es ist erkennbar mit einer amerikanischen Schreibmaschine geschrieben, so fehlen Umlaute und das „ß“ – beides verwendet Hamscher bei handschriftlichen Einfügungen. Hamscher gibt in dem Buch einen kurzen, aber sehr präzisen Abriss über das Diamantgeschäft, über die ökonomische Seite, aber auch über das Handwerk mit seinen verschiedenen Berufen, die unterschiedlichen Schliffe und anderes mehr. Im Originalmanuskript lässt er sich aber auch an vielen Stellen über seine Situation in der Gefangenschaft und vor allem über die ihn bedrängenden persönlichen und wirtschaftlichen Fragen über die Zeit danach aus.

„Ob ich selbst wieder meine Fabrik in Betrieb setze, ist heute genauso fraglich“, schreibt er. „Vorerst sitze ich noch in Amerika hinter Stacheldraht und habe meine friedliche Kunstarbeit, in der ich als einer der besten deutschen Fachmänner galt, mit Rübenhacken, Baumwollfabrikarbeit, Kartoffelklauben vertauscht. Vielleicht hat man meine Maschinen irgendwohin geschleppt, wo sie in Frieden einrosten, vielleicht liegen sie unter Trümmern. ... Vielleicht vergrößere ich meine Kleintierzucht und lebe mit dem, was ich im Inlandhandel mit billigem Schmuck verdiene.“

Nach Hamschers Heimkehr erwiesen sich alle pessimistischen Befürchtungen als grundlos: Schon bald boomte das Diamantgeschäft für mehr als zwei Jahrzehnte. „Die Diamantschleifer waren die Könige, und Walter Hamscher war der Kaiser vom Röhrenkumb“, erinnert sich Diamantär Dieter Hahn. Die angekündigte Kleintierzucht, die zweite große Leidenschaft Hamschers, betrieb er trotzdem eifrig in seinem großen Garten am Bismarckturm. Aber über die Zeit von Krieg und Gefangenschaft hat er nie wieder ein Wort verloren.

Von unserem Reporter Jörg Staiber