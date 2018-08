Organisatoren stoßen langsam an Grenzen

Bis in die Nacht um 4 Uhr hielt es Jürgen Schneider, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP), am Montag auf dem Marktgelände aus, dann war der Akku leer. Vier anstrengende, aber auch sehr erfolgreiche Tage liegen hinter ihm, seinen Mitstreitern und den einmal mehr unermüdlichen Helfern.

Das Riesenrad im Abendrot. Natürlich war diese Neuheit auf dem Veitsrodter Prämienmarkt auch am Montag wieder stark frequentiert.

Foto: Angela Uebel

„Der Besuch. besonders am Sonntag und am Montag – war ja der Wahnsinn“, sagt der Vorsitzende. Das habe zum einen an dem herrlichen Wetter gelegen, zum anderen aber auch an der sehr guten Vorbereitung. „Wir haben in diesem Jahr tatsächlich alle Rekorde gebrochen“, ist sich Schneider sicher. Nun müssten zwar erst einmal alle Zahlen ermittelt werden, doch es sei jetzt schon klar, dass der Zulauf einfach fantastisch war. „Dennoch stoßen wir besuchermäßig langsam an unsere Grenzen.“

Am Dienstagmorgen herrschte schon früh wieder hektisches Treiben zwischen Markthalle und Festzelt, auf den Parkplätzen und dem gesamten Marktareal. Aufräumen war angesagt. Die Arbeiten werden sich noch die ganze Woche hinziehen, schätzt Schneider.

Der Vorsitzende ist froh, dass auch der letzte Markttag 2018 ohne unliebsame Zwischenfälle geblieben ist. Begeistert war er von dem Angebot der Riesenradbetreiber. Für eine 30-minütige Fahrt während des Feuerwerks konnten bis zu sechs Personen eine Gondel mieten – inklusive war eine Flasche Sekt. 50 Euro kostete der Spaß. Alle Gondeln waren ausgebucht. „Ich selbst bin zwar nicht mitgefahren“, sagt Jürgen Schneider, „aber für Bekannte von mir war die Fahrt ein beeindruckendes Erlebnis.“

Schon am Montag in der Frühe war der Festplatz bestens frequentiert. „Das hatten wir auch noch nicht, dass sich schon morgens um 10 Uhr lange Autostaus gebildet haben“, betonte Schneider. Da war Geduld gefragt. Das zeige andererseits aber auch, wie beliebt die überregionale Veranstaltung ist. Den Organisatoren hat sicherlich auch in die Karten gespielt, dass momentan Ferien sind. Viele Eltern haben die Gelegenheit genutzt, sich mit ihren Kindern die große Tierschau anzusehen. Auffällig viele Kindergartengruppen waren ebenfalls vertreten. Besonders die Alpakas, Esel, Schafe und Ziegen konnten sich über mangelnde Streicheleinheiten wahrlich nicht beklagen.

Als Besuchermagnet entpuppte sich schließlich auch die neue Markthalle. Auch wenn manches organisatorisch noch etwas holprig verlaufen ist, sei die Halle toll angenommen worden. Kein Wunder: Im Gegensatz zum großen Festzelt war es in den neuen Räumlichkeiten angenehm kühl. „Ich bin froh, dass auch dort alles geklappt hat“, bekräftigt Schneider. Dennoch wolle man es im nächsten Jahr noch besser machen. Dies aber ist ja bei jedem Prämienmarkt ein Anliegen der Veranstalter.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch