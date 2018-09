Oberstufenschüler kehren aus Rhaunen an die IGS Herrstein zurück

„Da alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, wie Landrat Matthias Schneider betont, schreitet die Sanierung des IGS-Standorts Herrstein nach der Flutkatastrophe vor sieben Wochen zügig voran. Auch die zweite Hälfte der sechswöchigen Sommerferien werden Verwaltungen, ausführende Firmen und Schulleitung intensiv nutzen, damit die „Interimsschule“ in Herrstein – so der Fachjargon – mit Beginn des neuen Schuljahrs Anfang August planmäßig starten kann.

Das Hochwasser vom 27. Mai hat an der IGS Herrstein, die saniert und erweitert wird, große Schäden angerichtet. Zum Schuljahresstart soll dort aber wieder planmäßiger Unterricht möglich sein.

Foto: Reiner Drumm

Rückblende: Das verheerende Hochwasser am 27. Mai zog sowohl den Bestandsbau der Integrierten Gesamtschule in Herrstein als auch die von ihr für den Sportunterricht genutzte Halle des Leistungszentrums Turnen in Niederwörresbach massiv in Mitleidenschaft. Insbesondere die Fachräume im Erdgeschoss der IGS trugen so starke Schäden davon, dass dort an Unterricht nicht mehr zu denken war.

Nur drei Tage brauchte der Krisenstab, um die komplette Schule in Rhaunen zu konzentrieren und zu organisieren. Vorher hatten sich dort nur die Klassenstufen fünf bis sieben befunden. Sehr dankbar dafür, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft so kooperativ waren und die schnell gefundene Notlösung mit so viel Verständnis umgesetzt und angenommen haben, zeigte sich Direktorin Antje Petri-Burger. Alle Fach- wurden in Klassenräume umgewidmet, die Grundschule verzichtete auf ihre Zeiten in der Idarwaldhalle, die Kommune stellte das Gemeindehaus zur Verfügung.

Nach den Ferien wächst die IGS weiter – und benötigt folglich noch mehr Platz: Erstmals umfasst sie dann auch die Jahrgangsstufe 13, die bis März 2019 das erste Abitur in der Geschichte der Integrierten Gesamtschule ablegt. „Wir werden die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Schüler die Arbeiten in Herrstein ohne Beeinträchtigungen schreiben können“, verspricht der Landrat. In Kürze werden weitere mobile Klassenzimmer aufgestellt, sodass die Stufen zehn bis zwölf pünktlich zum neuen Schuljahr aus Rhaunen zurückkehren können.

Bis Ende des Jahres sollen die Hochwasserschäden in Herrstein behoben sein. „VG und Kreisverwaltung arbeiten in enger Abstimmung zusammen, damit der Schulbetrieb wieder in geordneten Bahnen läuft“, erklärt Schneider, dem der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, Thomas Linnertz, die volle Unterstützung zusagte: „Damit bestätigt sich einmal mehr, dass das Land voll hinter unserer IGS steht.“ Schon kurz nach dem Starkregenereignis hatten sich Mitarbeiter der ADD ein Bild vom Ausmaß der Schäden gemacht.

Jedenfalls können die Sanierungsarbeiten unbürokratisch im Rahmen der begonnenen Erweiterung des Komplexes abgewickelt werden. Weil beide Maßnahmen parallel vonstattengehen, verzögert sich die Fertigstellung des Neubaus nach Auskunft der Kreisverwaltung nicht. Mehrkosten sind unabweisbar, allerdings noch nicht exakt zu beziffern. Einig sind sich die Akteure der öffentlichen Hand, dass „das Wohlergehen und die Zukunft der Schüler im Vordergrund stehen“, wie es der Kreischef formuliert.

Nachdem Petri-Burger die kurzfristige Koordination der zusätzlichen Bustransfers nach Rhaunen lobte, steht laut Kreisverwaltung jetzt der Fahrplan fürs Schuljahr 2018/19. Weiterhin müssten Schüler ab und zu zum Fachunterricht nach Rhaunen pendeln, kündigte die Direktorin an. Zum Beispiel können Sportkurse der höheren Klassen am Nachmittag zu einer optimalen Auslastung der Hallenkapazitäten beitragen.