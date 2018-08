Das Industriemuseum Bengel ist für jeden Besucher ein faszinierender Ausflug in die Vergangenheit – für Fotografen ist es ein wahres El Dorado. Über mehrere Monate lang waren Mitglieder der Foto-AG des Kunstvereins Obere Nahe in den Räumlichkeiten der früheren Ketten- und Schmuckfabrik unterwegs und haben dort vielfältige und spannende Impressionen eingefangen. Eine Auswahl davon wird in der Ausstellung „Bengel im Fokus“ zu sehen sein, die am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr anlässlich des Tags des offenen Denkmals eröffnet und bis zum 14. September zu sehen sein wird.

Es werden Bilder von Carina Caspary, Melanie Groberg, Sylvia Rothgerber, Britta Strack, Bernard Cazaux, Jürgen Cullmann, Gerhard Ding, Klaus Doch, Jürgen Heyer und Klaus Ruznicki gezeigt. In die Ausstellung führen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.