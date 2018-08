Ober-Ranger: „Wir brauchen vier Mal so viele von uns“

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Deutschlands Ober-Ranger Carsten Wagner fordert Verstärkung: In Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturparks seien derzeit insgesamt rund 500 Ranger im Einsatz. „Eigentlich bräuchten wir 2000 Ranger, um die Betreuung in Deutschland wirklich in allen Schutzgebieten zufriedenstellend gewährleisten zu können“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Naturwacht.