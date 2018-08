NZ-Redakteure analysieren die WM-Lage: Trauert oder jubelt die Fußball-Nation?

Fassungslosigkeit, Wut und Häme – das sind nur einige der zahlreichen Reaktionen, die das desaströse Auftreten der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM hervorgerufen hat. Auch im Kreis Birkenfeld saß der Schock tief, in Mörschied setzte ein Hausbesitzer gar die Deutschlandfahnen in seinem Garten auf Halbmast. Die völlig verdiente 0:1-Pleite – ein tragischer Trauerfall, eine Staatskrise. Der Blick zurück nützt derweil wenig, viel wichtiger ist die Frage: Wie geht es für die deutsche Elf weiter? Aus nach der Vorrunde, wie es auch schon den Weltmeistern Frankreich, Italien und Spanien erging? Eine schlagkräftige Antwort im zweiten Spiel? Oder sogar der Durchmarsch bis ins Finale? Auch die Bundestrainer der Nahe-Zeitung haben sich darüber Gedanken gemacht und ihre Analysen notiert.

Trauert oder jubelt die Fußball-Nation? 1 von 4 Die Kinder der evangelischen Kita Flachsspreite sind übrigens optimistisch, dass Deutschland gegen Schweden gewinnt und sogar Weltmeister wird: „Wir unterstützen die Mannschaft von Idar-Oberstein aus und drücken alle Daumen.“ Viele Kinder kommen täglich im Trikot und trainieren bei jedem Wetter für ihre eigene Karriere. Am Donnerstag gab es deshalb in der Kita ein sehr leckeres Fußballbüfett.



Foto: Kita Flachsspreite 2 von 4 Auf Halbmast geflaggt hat ein Mörschieder: mal sehen, wie das weitergeht.



Brasilien – Belgien 1:2

Peter Bleyer: „Satt, satter, Jogis Jungs. Diese Steigerung kommt einem unweigerlich in den Sinn, wenn man das blutleere, behäbige und pomadige Auftreten der deutschen Mannschaft im ersten Gruppenspiel verfolgt hat. Die teils überhebliche, teils lust- und sorglose Vorstellung legte den Verdacht nahe, dass niemand der Mannschaft ernsthaft daran interessiert ist, den Titel zu verteidigen – zumindest nicht, wenn dafür eine höhere Gangart als Trab erforderlich ist. Die Frisur könnte ja darunter leiden! Vielleicht wollen auch einige lieber schnell in Urlaub. Kurzum: Das Problem war nicht die Aufstellung, sondern die Einstellung. Und mit Sparflamme ist wohl auch gegen die robusten Schweden nichts drin. Mit etwas Glück können die satten Weltmeister von 2014 vielleicht die Vorrunde überstehen, aber spätestens im Achtelfinale gegen Brasilien ist Schluss. Denn um dem Rekordweltmeister aus dem Weg zu gehen, wäre der Gruppensieg nötig gewesen, und dafür hätte man hungrig sein müssen.“

„Die schönsten Spieler haben die Isländer.“ Vera Müller beschäftigt sich schon mal prophylaktisch mit für sie ganz Untypischem und Nebensächlichem. Warum? „Weil ich davon ausgehe, dass wir ausscheiden. Und irgendwie muss man da ja die Laune behalten.“ Sie ist überzeugt: „Das Problem liegt im Kopf und nicht in den Beinen. Außerdem ist die Stimmung in der Mannschaft nicht gut.“ Das Löw-System ist starr, die Solidarität mit seinen Weltmeistern unverrückbar: Das bremst die Mannschaft aus, die Lebendigkeit, Frechheit und Frische vermissen lässt. Über allem liegt eine nicht erklärbare Schwere – jene Schwere, die eigentlich über dem ganzen Land liegt und die man nicht von jetzt auf gleich los wird. Auf alle Fälle: Reus statt Özil in die Startelf! Und dann „schau'n mer mal“, wie Franz Beckenbauer sagen würde.

Axel Munsteiner meint: „German Angst“ sei in der englischen Sprache ein geläufiger Begriff, mit dem das typisch deutsche „Leiden an der Welt“ und eine für unsere Nation charakteristische unbegründete diffuse Furcht bezeichnet wird. Er spiegelt auch die aktuelle Gemütslage der meisten Fußballfans hierzulande trefflich wieder. Fast möchte man meinen, die (verdiente) Auftaktniederlage gegen Mexiko hat eine Staatskrise ausgelöst, und so mancher selbst ernannte Fußballexperte bläht nun sogar die biederen, wenngleich defensiv kompakten Schweden zu Fußballriesen auf.

Ohne Zlatan Ibrahimovic ist das Offensivspiel der Schweden nur noch ein laues Lüftchen. Das war bei Mexiko ganz anders, deren starker Auftritt dann auch noch durch das an diesem Tag desaströse Abwehrverhalten von Jogis Jungs begünstigt wurde. Aber noch einen solch schlechten Auftritt werden Jogis Jungs mit Sicherheit nicht mehr hinlegen. Für Gegner wie Schweden oder am Mittwoch Südkorea reicht es allemal, wenn die „Mannschaft“ – in deren Startformation aber gern Marco Reus statt Julian Draxler und Ilkay Gündogan anstelle von Sami Khedira auflaufen dürfen – nur einigermaßen Normalform bringt.

„Die Vorrunde werden wir allen Unkenrufe zum Trotz definitiv überstehen. Und dann setze ich bei den vermutlich engen K-O-Spielen gegen stärkere Gegner einfach mal darauf, dass sich auch diesmal wieder Deutschlands Ruf als Turniermannschaft schlechthin bestätigt.“

„Auch auf dem Weg zum vierten WM-Stern vor vier Jahren in Brasilien war längst nicht alles eitel Sonnenschein“, gibt Kurt Knaudt in Erinnerung an das magere 2:2 im Vorrundenspiel gegen Ghana und das mühsame 2:1 nach Verlängerung im Achtelfinale gegen Algerien zu bedenken. Aber heute denkt jeder nur noch an das grandiose 7:1 gegen Brasilien und das Siegtor von Mario Götze im Endspiel gegen Argentinien.

Dennoch: „Der leblose Auftritt gegen Mexiko war schon eine Art Schock.“ Erschütternd war vor allem, dass kein Teamgeist zu spüren und keine Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen zu erkennen war. Was tun? Es ist leicht gesagt, aber doch ganz schwer, den Schalter jetzt einfach umzulegen: Das aber ist – egal, wer aufläuft – die Voraussetzung, um gegen die hausbackenen, aber defensivstarken, kantigen Schweden zu gewinnen.

Man sollte nicht drum herum reden: Zum ersten Mal in der Ära Löw herrscht wahre Krisenstimmung. Man wagt es kaum auszusprechen: Das frühe Ausscheiden ist nicht unwahrscheinlich. Wenn in dieser Situation ein Sieg gelingt, ist wieder alles möglich. „Aber ich befürchte: Wenn wir nicht schon in der Vorrunde rausfliegen, ist spätestens im Viertelfinale Schluss.“