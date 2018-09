Notaufnahme in Birkenfeld akut gefährdet? Neue Regelung sorgt für Verunsicherung

Der aktuelle Beschluss zur Neuregelung der Notfallversorgung, der am Donnerstag vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) von Ärzten, Kliniken und Kassen gefasst wurde, bringt das Birkenfelder Elisabeth-Krankenhaus des DRK in eine unsichere Lage. Denn er könnte dazu führen, dass die Klinik in der Kreisstadt rechnerisch zu den 34 der landesweit 94 Notfallstandorten zählen könnte, denen das Aus droht.

Ein aktueller Beschluss bringt das Birkenfelder Elisbeth-Krankenhaus in eine unsichere Lage.

Foto: Axel Munsteiner​

„Glücklich über diese neuen Informationen sind wir nicht. Wir wissen aber noch nicht, welche Auswirkungen er konkret haben wird, ob er auch Klinken im ländlichen Raum treffen wird oder ob es für sie Ausnahmegenehmigungen geben wird“, sagt Hans-Dieter Herter, der Geschäftsführer der Elisabeth-Stiftung, auf Anfrage der Nahe-Zeitung.

Knackpunkt ist dabei vor allem eine Voraussetzung, die laut dem GBA-Beschluss erfüllt sein muss, um weiterhin Zuschläge für die Notfallversorgung zu behalten. Dieser verlangt, dass eine Klinik eine Intensivstation mindestens sechs Betten, von denen vier mit Beatmungsgeräten ausgerüstet sind, haben muss. „Die sechs Intensivbetten halten wir vor, davon ist aber nur eins beatmet“, berichtet Michaela Lindemann, die Ärztliche Direktorin der Klink.

Sie wundere sich aber über das Verhältnis, das der Kriterienkatalog der GBA vorschreibt: „Es wird kaum ein Krankenhaus geben, dass bei einer vergleichsweise geringen Zahl von Intensivplätzen so einen hohen Anteil an beatmeten Betten haben wird.“ Technisch wäre es aber auch in Birkenfeld kein Problem, drei weitere Betten aufzurüsten, um der Forderung der GBA Genüge zu tun. „Man müsste uns dann nur dementsprechend agieren lassen“, sagt Herter. Denn für einen solchen Schritt müssten Kliniken die Erlaubnis des Gesundheitsministeriums in Mainz einholen, ergänzt Lindemann.

Idar-Oberstein nicht betroffen

Sie und Herter hoffen darauf, dass bei der Umsetzung des GBA-Beschlusses die Situation von Kliniken auf dem Land besonders berücksichtigt wird. „Denn eigentlich sehe ich die Rahmenbedingungen für die Notfallaufnahme von Patienten bei uns als gut an. Denn wir haben den Notarzt vor der Tür, haben sechs Intensivbetten zur Verfügung und haben auch unseren Landesplatz für Hubschrauber erst vor kurzen saniert“, betont der Chef der Elisabeth-Stiftung, der in diesem Zusammenhang auch betont, dass man bisher in der Praxis die vorhandenen Kapazitäten bei Versorgung von Notfallpatienten in Birkenfeld als ausreichend erachtet habe „und wir damit immer ganz gut ausgekommen sind“.

„Falls das Gesetz so beschlossen wird, fallen ab 67 von 94 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz die Notaufnahmen weg“, betont die Westpfalz-Klinikum GmbH, die auch das Krankenhaus in Kusel betreibt. Keine Sorgen muss sich hingegen das Klinikum Idar-Oberstein machen, an dem es Notaufnahmen für die Unfallchirurgie und die Innere Abteilung gibt. „Wir sind nicht betroffen“, sagt Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz. Die Chirurgie habe acht Intensivbetten, die internistische Intensivstation zwölf – jeweils alle beatmet. Völlig gelassen könne man die Entwicklung aber dennoch nicht beobachten: Denn wenn Birkenfeld aus der Versorgung herausfalle, „kommen die Patienten zu uns“. Dafür reichen laut Weinz die Kapazitäten in Idar-Oberstein nicht. Er rechnet damit, dass es Ausnahmeregelungen gibt, um die Versorgung flächendeckend weiter zu gewährleisten.

Viele Bewerber für Chefarztstelle

Eine Personalie beschäftigt das Klinikum aber zurzeit mehr. Der Verwaltungsdirektor zeigt sich gegenüber unserer Zeitung zuversichtlich, dass es gelingt, die Stelle des Ende Juni ausscheidenden Chefarztes der Kardiologie, Prof. Dr. Thorsten Reffelmann, zeitnah, „möglichst sogar nahtlos“ wieder zu besetzen. Bei der Suche nach einem Nachfolger gebe es weder Quantitäts- noch Qualitätsprobleme, betont Weinz. Unter der stattlichen Zahl an Bewerbern seien einige aussichtsreiche Kandidaten, die für diesen Posten absolut geeignet seien. Gefragt seien neben den fachlichen Fähigkeiten auch Führungsqualitäten.

„Unser Haus ist interessant und als Arbeitgeber attraktiv“, unterstreicht der Verwaltungsdirektor. Reffelmann hatte vor vier Jahren die Nachfolge des beliebten Chefkardiologen Prof. Dr. Hermann Klein angetreten. Das von ihm gewährleistete hohe Niveau gelte es zu halten, gibt Weinz das Ziel vor.

Von Axel Munsteiner und Kurt Knaudt