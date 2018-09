Noch keine akute Waldbrandgefahr im Kreis Birkenfeld

Sommerzeit ist meistens auch Waldbrandzeit. Das trifft auch auf diesen Sommer zu, wenn auch lokal sehr unterschiedlich. Wenn es in den vergangenen Wochen geregnet hat, dann meist sehr heftig. Und vor allem nur sehr punktuell. Während einige Bereiche reichlich Wasser abbekommen haben, ist in anderen schon lange kein Tropfen mehr gefallen. Daher sei auch die Waldbrandgefahr kleinflächig sehr unterschiedlich zu bewerten, erklären Gerd Womelsdorf, Leiter des Forstamtes Idarwald, und Georg Graf von Plettenberg, Leiter des Forstamtes Birkenfeld, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Tückische an Waldbränden ist, dass sie häufig erst entdeckt werden, wenn sie sich schon ausgebreitet haben. Für die Feuerwehr wird es dann schwer, die Flammen einzudämmen – und auch gefährlich. Unser Foto zeigt einen Wiesenbrand zwischen Heimweiler und Becherbach.

Foto: Sebastian Schmitt (Archiv)​

„Die Situation ist zwar nicht dramatisch, aber es gibt durchaus kritische Stellen“, erläutert Womelsdorf. „Generell lässt sich sagen, dass sich die Waldbrandgefahr bei uns in den vergangenen Jahrzehnten verringert hat, da seit rund 30 Jahren ein systematischer Umbau von reinen Nadelholzwäldern in Mischwald erfolgt. Der Prozess ist zwar noch längst nicht abgeschlossen und wird sich noch weitere Jahrzehnte hinziehen, aber tendenziell sinkt damit auch die Waldbrandgefahr.“ Stark gefährdet seien nach längeren Trockenzeiten vor allem Kiefern, Douglasien und Fichten, wobei es vor allem bei letzteren noch große Reinbestände gibt. „Vor allem in Kammlagen haben wir noch reine Nadelholzbestände von teilweise 70 bis 80 Hektar.“ Besonders gefährdet seien dabei vor allem junge Nadelholzbestände, erläutert Womelsdorf. „Durch die dichte Bepflanzung gelangt kein Sonnenlicht bis zum Untergrund, der dann nur aus trockenen Nadeln besteht. Oft sind die unteren Äste, die bei jungen Beständen noch bis zum Boden reichen, vertrocknet und brennen dann meist wie Zunder.“

Der Birkenfelder Forstamtsleiter von Plettenberg sieht die derzeitige Situation nicht als dramatisch an. „Bei uns ist der März, falls die Niederschläge für längere Zeit ausgeblieben sind, der potenziell gefährlichere Monat.“ Durch den vielen Laub- und Mischwald sei die Gefahr aber meist gering. „Kritische Stellen sind da am ehesten junge, vergraste Kulturen. Potenziell am stärksten gefährdet sind reine Kiefernbestände, aber die gibt es bei uns nicht.“ Es habe kritische Jahre – 1975, 1976, 2003 oder 2011 – mit langen Trockenperioden gegeben, wo eine erhöhte Waldbrandgefahr bestanden habe. Aber davon sei man derzeit noch weit entfernt. Dessen ungeachtet weisen Womelsdorf und von Plettenberg darauf hin, dass in den rheinland-pfälzischen Wäldern ein generelles und ganzjähriges Rauchverbot gilt, weggeworfene Kippen sind die häufigste Ursache für fahrlässig ausgelöste Waldbrände. Ebenso verboten ist offenes Feuer im Wald, hier ist ein Mindestabstand von 100 Metern zum Waldrand vorgeschrieben. „Aber auch achtlos weggeworfener Müll kann Feuer auslösen“, klärt Womelsdorf auf. „Schon eine Glasscherbe kann einen Brennglaseffekt haben und ein Feuer verursachen.“ Vorsicht auch bei der Parkplatzwahl: Überhitzte Fahrzeugmotoren und Katalysatoren können Wiesenbrände auslösen.

Von unserem Reporter Jörg Staiber