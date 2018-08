Nikolaus-Rock wird auch 2018 fortgesetzt

Rund 270 Zuschauer waren beim sechsten Nikolaus-Rock Ende November 2017 in der Gemeindehalle Vollmersbach von den beiden Bands Magic und Roxxbusters begeistert. Aber obwohl die Veranstalter ein Zuschauerplus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet haben, war es lange unklar, ob es auch eine siebte Auflage der beliebten Veranstaltung geben wird.

Nun kann Frank Dreher, der das Rockkonzert in der Vergangenheit mitorganisiert hat, Entwarnung geben. „Die Zukunft der Veranstaltung ist gesichert“, sagte Dreher der Nahe-Zeitung. Kurzerhand ist ein neuer Verein gegründet worden, der die Ausrichtung künftig übernehmen wird. Die Mitglieder sind bereits engagiert und mit viel Elan bei der Sache.

Gründung im Februar

Kultur in Vollmersbach – KiV heißt der neue ins Handelsregister eingetragene Verein. Er besteht seit Februar. Die Mitglieder setzen sich für die Förderung des Feuerschutzes, der Jugendhilfe sowie der Kunst und Kultur ein. Im kulturellen Bereich wird er den beliebten Nikolaus-Rock als Veranstalter fortführen – unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Vollmersbach. Die ehrenamtlichen Helfer haben auch schon einen Termin für den siebten Nikolaus-Rock festgelegt: Samstag, 24. November.

Besonders stolz ist der Vereinsvorstand auf die zahlreichen Kontakte zu anderen kulturtreibenden Vereinen und Institutionen in der Region, die seit der Gründung im Februar schon geknüpft wurden. „Dadurch sind bereits kreative Ideen für weitere kulturelle Veranstaltungen entstanden, die KiV als ergänzendes Angebot zu bereits bestehenden Kulturaktivitäten in der Region anbieten möchte. Der Vorstand freut sich auch über jedes Angebot zur Zusammenarbeit – etwa von Bands, Vereinen, Kulturämtern oder auch Firmen.

Für die Jugend bietet sich KiV als Ansprechpartner an, um ihre Ideen und Wünsche gemeinsam zu erörtern und möglichst unterstützend tätig zu werden. Um diese Ziele umsetzten zu können, benötigt der junge Vollmersbacher Verein Unterstützung. Als Mitglied im Verein oder als Sponsor bieten sich einige Möglichkeiten (bis hin zur aktiven Mitarbeit im Verein), um die Ziele zu erreichen. Interessierte wenden sich an den Ersten Vorsitzenden Stefan Juchem. Er ist unter Telefon 06781/458.287 oder per E-Mail an stefan.juchem@kultur-in-vollmersbach.de erreichbar.

Als die Region Ende Mai von entsetzlichen Unwettern heimgesucht wurde, beschloss der KiV-Vorstand spontan, ein Benefizrockkonzert zugunsten der Flutopfer im Landkreis Birkenfeld zu veranstalten. Der Termin steht auch schon fest: Am Samstag, 4. August, werden die Bands Controllers und Skol ab 20 Uhr in Vollmersbach die Halle rocken. Die Musiker werden mehr als vier Stunden ein fantastisches Liveprogramm bieten. Der Eintritt kostet 3 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Eindrucksvoll Treue bewiesen

Rückblick zur bislang letzten Nikolaus-Rock-Auflage: Damals bewiesen die Besucher bereits eindrucksvoll ihre Treue zu der Musikveranstaltung. Als Roxxbusters-Frontmann Hagen Grohe zu vorgerückter Stunde das Publikum fragte, wer für eine Fortsetzung des Nikolaus-Rock ist, blieb unter großem Applaus keine Hand unten. „Da waren wir schon gerührt“, gab Frank Dreher damals zu. Nun kann es also weitergehen mit dem Nikolaus-Rock in Vollmersbach.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch