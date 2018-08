Nicht nur der Obersteiner Bahnhof erstrahlt in neuem Glanz

Was für ein toller Tag für Idar-Oberstein – nicht nur, weil die Maisonne lachte: Mit dem Bahnhof und der Stadtbibliothek wurden am Samstag gleich zwei Großprojekte im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt“ eröffnet, zwei weitere für die künftige Entwicklung der Innenstadt relevante Projekte – der Modepark Röther und das Industriemuseum Bengel – konnten besichtigt werden. Das lockte viele Hundert Schaulustige in die Innenstadt.

Foto: Stefan Conradt

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Im Bahnhof war kaum ein Durchkommen für normale Bahnkunden wie etwa zahlreiche HSV-Fans auf ihrem Weg zum Bundesligaschicksalsspiel in Frankfurt. Wie Oberbürgermeister Frank Frühauf („Ist das wirklich unser Bahnhof?“) dürfte es vielen Gästen angesichts der gelungenen Neugestaltung gegangen sein. Randolph Stich, Staatssekretär im Mainzer Innenministerium, erinnerte sich an seinen Besuch beim Spatenstich am Busbahnhof: „Damals war der Bahnhof noch grau, trist und schmuddelig. Es ist beeindruckend, was hier passiert ist.“Die Halle ist viel heller geworden, Fotos machen Appetit auf die Schmuckstadt und die Nationalpark- und Wanderregion, auch der Imagefilm der Stadt läuft auf einem Großbildschirm, über den später auch Veranstaltungen beworben werden können, eine spezielle Prägung auf dem Putz und zum Teil auch auf den Fotos erinnert an die Geologie der Region und ans Edelsteingewerbe.

Architekt Rüdiger Bill nannte nicht nur Zahlen und Fakten zum Projekt, sondern bedankte sich auch mit einem Blumenstrauß bei der Trierer Innenarchitektin Sabine Reiser, Christine von der Burg (Stadtentwicklungsamt) und Martina Becker von der Lebenshilfe. Bill, der noch einen Scheck für die Fotogestaltung der Halle an den OB überreichte, resümierte: "Wir haben jetzt den schönsten Bahnhof im Nahetal."

Gemeinsam mit dem OB, Landrat Matthias Schneider und Vertretern des Nationalparks eröffnete der Staatssekretär, der die Städtebauförderung als fortlaufendes Konjunkturprogramm bezeichnete, dann in der Bahnhofsunterführung ein Werk der Künstlerin Jehan Abuaffar, das den Nationalpark aus Edelsteinen darstellt, eine Tafel informiert zum Schutzgebiet. Das geschah auch mit einem Infostand auf dem Bahnhofsvorplatz, wo auch zwei neue Elektroautoladestationen der OIE in Betrieb genommen wurden.

Im Anschluss ging der Eröffnungsmarathon weiter: Gemeinsam mit dem Landesbehindertenbeaufragten Matthias Rösch sowie Uwe Weber und Martina Becker von der Lebenshilfe Nahe durchschnitten Stich und Frühauf ein Band zur Eröffnung des neuen Inklusionscafé Ella's, das nicht nur Bahnfahrer mit kleinen Snacks, Getränken und Geschenkartikeln versorgen soll. Lebenshilfe-Vorsitzender Weber erinnerte an die Vorgeschichte des Bistros und die Einzigartigkeit des Projekts mit sechs sogenannten "Außenarbeitsplätzen" für Menschen mit Behinderung. Während die Bahnhofssanierung komplett im Kostenrahmen geblieben ist, wurde dieses Ziel im "Ella's" knapp verpasst, berichtete Weber: "Aber ich hab gerade gehört, dass der OB noch 300.000 Euro übrig hat..." Der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch sprach von einem Schmuckstück und meinte nicht nur den behindertengerechten Bahnhof, sondern auch das Inklusionsbistro.

Im Modepark Röther informierten Bauleiter Karsten Jakobi und die regionale Verkaufsleiterin Ute Kommer über den Stand der Arbeiten. „Toll, wie die Menschen sich hier für unser Projekt interessieren“, sagte Kommer, deren Vorfahren aus Kirn stammen. Sie kündigte an, dass im Frühjahr 2019 die Personalsuche beginnen wird. Eröffnung ist im Herbst 2019.

Weiter ging es für den Eröffnungstross durch die ausnahmsweise gut gefüllte Fußgängerzone zur neuen Stadtbibliothek, wo alle von Kunstinstallationen des Kunstvereins Obere Nahe und klassischer Musik von Klaus Gerhold und Michael Gesemann begrüßt wurden. Büchereileitern Sandra Ley und Projektleiterin Judith Losert vom städtischen Gebäudemanagement erinnerten daran, wie die erste Idee, die Stadtbücherei in moderne, helle Räume zu verlagern, ein Begegnungszentrum zu schaffen und gleichzeitig einen Leerstand in der City zu beenden und den wichtigen Zugangsweg vom Parkplatz Austraße zur Fußgängerzone zu reaktivieren, Schritt für Schritt umgesetzt wurde.

OB Frühauf bedankte sich bei allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit, die weit über das Normale hinausging. Er dankte auch den Sponsoren und dem Tiefensteiner Bildhauer Paul Markus Deus, der das zentrale Kunstwerk – eine Reminiszenz an die Edelsteinschleifergeschichte der Stadt – im Treppenhaus geschaffen und gestiftet hat. Im Anschluss gab es Lesungen von Kinderbuchautor und Ex-Stadtrat Alexander Reinert und der Autorengruppe Obere Nahe.

Draußen in der Fußgängerzone informierte die Konsumgut-Genossenschaft über ihr Projekt Genusskaufhaus, das ebenfalls 2019 eröffnet werden soll, und die Stadtverwaltung über das Sanierungs- und Förderprogramm „Aktive Stadt“. Ein Bücherflohmarkt der Buchhandlung Schulz-Ebrecht rundete das Programm ab.

Doch die offizielle Runde war damit noch nicht zu Ende: Am späten Nachmittag warfen mehr als 50 Interessierte eine Woche vor der offiziellen Eröffnung am kommenden Wochenende schon mal einen Blick ins sanierte Industriedenkmal Bengel, wo der Stiftungsvorsitzende Peter Wenzel, die Historikerin Julia Wild, die die Ausstellungen konzipiert hat, und Hausherr Karl-Dieter Braun durch das Schatzkästlein der Obersteiner Schmuckindustrie führten.

Leider ist Dummheit keine anerkannte Krankheit... Uwe Weber, Bürgermeister der VG Herrstein und Vorsitzender der Lebenshilfe Obere Nahe, hofft, dass der schmucke Bahnhof nicht von Vandalen verwüstet wird.