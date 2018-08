Neustart der Bibiliothek: Lust aufs Lesen und noch viel mehr

Das hat fast schon großstädtisches Flair. Und wer da nicht Lust aufs Lesen, Stöbern oder auch auf eine Tasse Kaffee bekommt, dem kann man es wohl nicht recht machen. Allerdings: Noch riecht es recht steril, der Duft von bedrucktem Papier fehlt. Und auch die eine oder andere Pflanze oder ein Gemälde täten der Atmosphäre gut. „Kommt alles noch“, sagt Carsten Horbach, Projektleiter und Mitarbeiter des städtischen Gebäudemanagements.

Modern und funktional 1 von 4 Der Tiefensteiner Paul Markus Deus hat ein Kunstwerk für die neue Bibliothek geschaffen, das quasi das Zentrum darstellt. Foto: Vera Müller 2 von 4 Gemütliche Leseecken laden zum Verweilen ein. Foto: Vera Müller 3 von 4 Die Mitarbeiterinnen Judith Conradt und Ute Conradt freuen sich auf den Start am Samstag, 12 Uhr. Foto: Vera Müller » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die Räume der künftigen Stadtbibliothek (Bücherei heißt es nicht mehr) in der Obersteiner Fußgängerzone werden anlässlich des Tages der Städtebauförderung am Samstag, 5. Mai, gemeinsam mit dem Bahnhofsvorplatz, dem Café der Lebenshilfe und dem Industriemuseum Bengel offiziell eröffnet. Startschuss für den Aktionstag ist in der Bibliothek um 12 Uhr. Rund 500 Quadratmeter Nutzfläche und damit mehr als rund 30 Prozent mehr Fläche als im bisherigen Domizil in der recht abgelegenen Bahnhofsstraße, helle, großzügige Glasflächen, Mint- und Grautöne: Nach dem Umbau sind die ehemaligen Räume von Rhein- und Krieger-Elektra nicht mehr wiederzuerkennen. Ein Brand im September 2013 – das Gebrauchtwarenkaufhaus Secondo war damals dort untergebracht – hatte das Gebäude fast vollständig zerstört.

Seit gut einer Woche läuft der Probebetrieb: An der einen oder anderen Stelle klemmt es noch. Kinderkrankheiten, die spätestens bis Montag behoben sein sollen. Der Eingang liegt in der Fußgängerzone. Den Zugang haben Auszubildende der Firmen gemeinsam mit der Malerinnung des Kreises chic und ansprechend gestaltet.

Eine gute Idee: Ein großer Infomonitor im Schaufenster weist auf Veranstaltungen der Stadt, Neuerungen und Termine hin. Direkt im Eingangsbereich werden die Ausleihe, Computernutzung (drei Plätze gibt es) zur Recherche sowie eine Leseecke zum Verweilen einladen. Und dort steht dann auch der Kaffeeautomat. Im Stockwerk darunter sind die Bücher sowie die anderen Medien wie CDs, DVDs oder Spiele zu finden. Ein weiterer Zugang, der nach jetzigem Stand zunächst nur bei Veranstaltungen geöffnet wird, führt von der Austraße aus über die bis zur Eröffnung wiederhergestellte Außentreppe in das Untergeschoss des Hauses. Lesungen wie auch Film- und Bildvorführungen können in einer Ecke veranstaltet werden.

Ein Spaß für die jungen Nutzer: Auch Videospiele können dort via Konsole gespielt und auf der großen Leinwand mitverfolgt werden. Alle Etagen sind über das Treppenhaus und auch behindertengerecht über einen Aufzug erreichbar. Neu ist auch die Struktur: Mit dem Umstieg von einer traditionellen Systematik auf eine weitgehend selbsterklärende Klartextsystematik bietet die Bibliotheken ihren Kunden nicht nur eine schnellere Orientierung, sondern schafft auch eine benutzerfreundliche Bestandspräsentation.

Ein Hingucker: Der Tiefensteiner Künstler Paul Markus Deus hat ein imposantes Werk geschaffen, das als Zentrum der Bibliothek, die zur Begegnungsstätte der Generationen werden soll, dient. Er setzt in Anlehnung an die Technik der Schleifer „Transmissionen“ in Szene.

Das kann man sich schon gut vorstellen, sofern man Fantasie hat: Ein Kaffee bei „Ella's“ im Bahnhof, danach ein bisschen bummeln im Modepark Röther, dann kurz in die Stadtbibliothek, die Kinder spielen auf dem neu gestalteten Christuskirchplatz, anschließend geht es durch den rekonstruierten Landschaftspark am Schlossberg. Eine solche, höchst attraktive Vision hat jüngst auch Bürgermeister Friedrich Marx geäußert, der mit Bauausschussmitgliedern die Bibliothek besucht hatte.

Sandra Ley, Leiterin der Bibliothek, hatte bereits im August 2017 im Rahmen einer Stadtratssitzung ihr beeindruckendes Konzept vorgestellt: Das Ziel sei, dass die Benutzer nicht nur ihre Bücher zurückgeben, etwas Neues ausleihen und sofort wieder gehen. Die Aufenthaltsdauer soll sich verlängern. Dazu sollen die Besucher bequeme Sitzmöglichkeiten, Arbeitsplätze für Einzel- und Kleingruppenarbeit und ein einladendes Lesecafé finden, wo man auch die Tageszeitung und Zeitschriften lesen oder sich mit anderen treffen kann: „Es soll ein Ort entstehen, wo man sich ohne Konsum- oder Legitimationszwang aufhalten kann.“ Selbstverständlich wird die Ausleihe von Medien immer noch ein wichtiger Faktor sein, es kommen aber andere hinzu: „Seit Jahren arbeiten wir in der Leseförderung mit Schulen zusammen, veranstalten Autorenlesungen. Durch die räumliche Enge ist das aber nicht immer ganz einfach. In den neuen Räumen hoffen wir, dass Kooperationen erleichtert werden.“

Zur mit Vorfreude erwarteten Eröffnung am Samstag gibt es ein Rahmenprogramm für alle Altersgruppen: Livemusik präsentieren Klaus Gerhold und Michael Gesemann. Ab 14 Uhr folgen Lesungen von Mitgliedern der Autorengruppe Obere Nahe. Für Kinder gibt es eine Bibliotheksrallye, um 10.30 und 13.30 Uhr liest Kinderbuchautor und Ex-Stadtratsmitglied Alex Reinert aus seinem Werk „Ich bin der Fidel!“ Vera Müller