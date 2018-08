Neuseeland ist kein Paradies mehr

Bereits seit 30 Jahren lebt Theo Klee aus Schwollen in Neuseeland. Den Wunsch, auf Dauer nach Deutschland zurückzukehren, verspürt er nicht, wenngleich seine Besuche häufiger geworden sind. Nachdem er zwischenzeitlich ein gutes Jahrzehnt nicht in seinem Heimatdorf gewesen war, traf er dort jetzt – wie 2017 – seinen Jugendfreund Manfred Müller und unternahm mit ihm allerhand. Anschließend fuhr er weiter in die Vorderpfalz nach St. Martin, wo seine Schwiegermutter ihren 90. Geburtstag feierte.

Alte Freunde: Theo Klee (rechts) und Manni Müller Foto: Privat

Ihr Ferienhaus an der Bay of Island zog Theodor Klee und seine Frau Maria Eisel-Klee auf die neuseeländische Nordinsel, wo ausgedehnte Reisen bei ihnen Gedanken ans Auswandern weckten. Trotz seines erfolgreichen Lehramtsstudiums in Englisch und Geografie fehlten dem Absolventen des Gymnasiums Birkenfeld (Abiturjahrgang 1971) hierzulande die beruflichen Perspektiven. Allerdings konnte der Traum vom großen Glück nur mit fünfjähriger Verzögerung in Erfüllung gehen: Um sich in Neuseeland niederlassen zu dürfen, „musste ich einen sogenannten Mangelberuf nachweisen“, blickt der Familienvater zurück, der einen steinigen Weg mit zwei Jahren Ausbildung und drei Jahren Praxis als Zimmermann vor sich hatte.

Als er mit seiner Gattin, einer Familientherapeutin, und zwei kleinen Kindern 1988 im Land der Kiwis ankam, waren dann aber doch seine Dienste als Lehrer gefragt. Bis heute arbeitet er in diesem Beruf, inzwischen nur noch als Springer für alle Schularten: Fünf Bildungsstätten fordern ihn bei Bedarf per E-Mail oder Anruf an, oft kurzfristig: „Manchmal erfahre ich erst morgens um 6 Uhr, wo ich gleich unterrichten soll.“ Dank der Absicherung durch eine bescheidene Grundrente und der für Ozeanien typischen Flexibilität und Gelassenheit ist der 67-Jährige mit diesem Status zufrieden. Besonders gefallen ihm die Lehrinhalte: In der Grundschule, die teils sogar bis zur achten Klasse reicht, stehen spielerische Elemente im Mittelpunkt.

Zudem bewegen sich die Kinder viel im Freien, erkunden Flora und Fauna: „Der Bezug zur Natur ist enorm“, freut sich Klee über die Outdooraktivitäten, die seinen zweiten Job ebenfalls prägen: Seit Langem führt er Touristengruppen, oft sind es Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die an der Bay of Islands anlegen, oder Individualreisende – vornehmlich Europäer, die bei ihm Exkursionen, aber auch mehrwöchige Trips für maximal drei Personen buchen. „Ausschließlich Mund-zu-Mund-Propaganda“ bringt ihm die Gäste, berichtet der Hunsrücker. „Für 70 Reedereien ist auf den Südpazifiktouren unser Wohnort Russell die erste Station nach Sydney“, berichtet der passionierte Wanderer. Überwiegend Amerikaner, Briten und Australier nehmen an den Landausflügen teil, auf denen er ein ebenso kompetenter wie einfühlsamer Guide ist.

„Trotz der einzigartigen landschaftlichen Schönheit kann ich von einem Urlaub in Neuseeland nur noch abraten“, bekennt Klee: „Das Land ersäuft im Tourismus und ist kein Paradies mehr.“ Für den Ansturm mangele es an der nötigen Infrastruktur, etwa an Toiletten in der Nähe der Sehenswürdigkeiten. Auch die intensive Viehhaltung belaste die Umwelt.

„Leider existiert die egalitäre Gesellschaft, die wir bei unserem ersten Aufenthalt hier vorfanden, nicht mehr“, klagt der leidenschaftliche Gitarrenspieler, der für die damalige Offenheit, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft immer noch dankbar ist. „Mittlerweile sind in Neuseeland Arm und Reich total auseinandergedriftet“, geißelt er „das Ergebnis von neun Jahren konservativer Regierung“. Zum Beispiel habe diese chinesische Spekulanten angelockt, „die in Auckland teure Immobilien erwarben, die nun leer stehen“. Infolge der Wohnungsnot seien die Mieten in der Metropole „für weite Teile der Bevölkerung unerschwinglich“.

Überhaupt liegen die Lebenshaltungskosten in dem fast fünf Millionen Einwohner zählenden Staat relativ hoch: „Ein Ehepaar braucht zwei Verdienste.“ Hoffnungen setzt der gebürtige Schwollener in die neue Premierministerin von der Labour Party, Jacinda Ardern, die gerade Mutter geworden ist. Karsten Schultheiß