Neues von der B 41: Vier Spuren und Anschluss an die L 234

Wie schnell sich doch die Fakten ändern können. Lange sah es so aus, als ob der weitere vierspurige Ausbau der Bundesstraße 41 in Richtung Westen erst in sehr ferner Zukunft angegangen werden könnte. Doch dann wurde bei der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) der 3,3 Kilometer lange Lückenschluss zwischen dem Bad Sobernheimer Stadtteil Steinhardt und dem Kreisel Waldböckelheim-Nord überraschend doch als „vordringlicher Bedarf“ eingestuft.

Waldböckelheim von oben (das Foto entstand am 20. August 2016): Am unteren Bildrand sieht man die sich an der 2200 Einwohner großen Gemeinde entlang schlängelnde B 41, die bis Steinhardt vierspurig ausgebaut werden soll. Ebenfalls beschlossen: die Anbindung der L 234 aus Richtung Oberstreit. Foto: Stefan Munzlinge

Und das bei steigenden Kosten: Ging man 2012 noch von rund 20 Millionen Euro und 2016 von 22 Millionen Euro aus, liegt man heute schon bei 28,5 Millionen Euro. Teuerungsgrund ist die beschlossene Anbindung der L 234 aus Richtung Oberstreit und aus dem Meisenheimer Raum am Waldböckelheimer Sportplatz vorbei an die vierspurige Bundesstraße samt komplexer Auf- und Abfahrten mittels sogenannter holländischer Rampen. Die Landesstraße wird, von oben kommend mit einer Brücke über die neue B 41 geführt. Auch eine Wildbrücke auf Höhe des Waldes in Richtung Steinhardt ist im Plan enthalten.

Mit der Aufwertung im BVWP hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) jetzt einen konkreten Planungsauftrag, wie Thomas Wagner, Leiter der Fachgruppe Planung des LBM, auf Anfrage mitteilte. Zwar habe man in der Vergangenheit schon Lösungen angedacht, jetzt aber werde es konkret, da die Finanzierung gesichert sei.

Im BVWP wird die Dringlichkeit unter anderem mit dem hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis und den bereits fortgeschrittenen Vorplanungen begründet. Damit wäre die Bundesstraße 41 zwischen Bingen und Bad Sobernheim durchgehend vierstreifig befahrbar. Allerdings: Zu einem genauen Zeitpunkt des Baubeginns kann und will sich momentan niemand äußern. Das ist Sache des Bundes, der die Maßnahme finanziert.

Im Zuge des vierstreifigen Ausbaus auf Höhe des Sportgeländes wird neben der L 234 auch die dort einmündende Gemeindestraße (Steinhardter Straße) angebunden. Für Waldböckelheim hätte dies einen weiteren positiven Effekt: Der täglich starke Durchgangsverkehr auf der L 234, vor allem durch Lastwagen, würde drastisch verringert; Fußgänger und Radfahrer wären sicherer unterwegs.

Zum vierspurigen Ausbau der B 41 im Detail: Der südliche Fahrbahnrand entlang der Lärmschutzwand soll beibehalten werden. Anders als zunächst geplant, soll nun auf der gegenüberliegenden Seite eine Spur angebaut werden. Zwischen den jeweils zwei Spuren in jede Richtung wird es einen drei Meter breiter Mittelstreifen geben. Der gesamte Straßenkörper wird so trassiert, dass der Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist. Zurzeit befindet sich das Projekt noch in der Vorplanung – von einer Realisierungsphase ist es noch weit entfernt. Erst muss Baurecht geschaffen werden. Und: Erst nächste Woche beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Bauvorhaben.

Nicht nur das Vorhaben des Bundes bei Waldböckelheim ist teurer als noch vor zwei Jahren geschätzt – auch die Ortsumgehung Martinstein wird nun auf 32 Millionen Euro taxiert. 2016 ging eine ungefähre Schätzung noch von 21,9 Millionen Euro aus.

Von Wilhelm Leyendecker und Stefan Munzlinger