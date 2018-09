Neues Einsatzfahrzeug der Baumholderer Feuerwehr hat sich schon bewährt

Mit einem Tag der offenen Tür wurde am vergangenen Sonntag die Einweihung des umfassend renovierten Feuerwehrgerätehauses in Baumholder gefeiert (die NZ berichtete). Feuerwehrleute und Lokalpolitiker aus dem Kreis Birkenfeld überbrachten Glückwünsche. Außerdem wurde das neue Einsatzleitfahrzeug der Wehr der Westrichstadt vorgestellt. Viel Lob gab es für das beherzte Engagement der Einsatzkräfte bei den schweren Unwettern.

Baumholders Wehrführer Eckhard Schneider, VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser, Wehrleiter Armin Schneider und Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr (von links) begutachten das neue Einsatzleitfahrzeug.

Foto: Benjamin Werle

Über eine moderne Infrastruktur verfügt die Feuerwehr Baumholder mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus. Umbau und Erweiterung des in die Jahre gekommenen Komplexes waren dringend notwendig. Die Maßnahme – ursprünglich waren 1,7 Millionen Euro veranschlagt – schlägt letztendlich mit 1,9 Millionen Euro zu Buche. Die Kostensteigerung ergab sich aus Unabwägbarkeiten wie dem nicht mehr tragfähigen Untergrund in den Fahrzeughallen, erläuterte Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser. Rund 356.000 Euro steuert das Land bei, den Löwenanteil muss die Verbandsgemeinde stemmen. „Das Geld ist gut investiert, es dient der Sicherheit unserer Bevölkerung“, bekundete Alsfasser.

Strapaziös war die Aufrechterhaltung des Einsatz- und Übungsbetriebs während der circa dreijährigen Bauphase. „Rund 170 Einsätze wurden in dieser Zeit bewältigt“, berichtete Wehrführer Eckhard Schneider. „Es war eine schwierige Zeit für uns. Neben ihren ehrenamtlichen Aufgaben haben die Feuerwehrleute etwa 1400 Stunden freiwilliger Arbeit, vor allem an Ein- und Ausräumarbeiten, geleistet. Mit dem Ergebnis der Sanierung sind wir sehr zufrieden“, sagte Schneider weiter.

Abgerundet wird die Maßnahme durch die Erweiterung des Fuhrparks: Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Einsatzleitfahrzeug angeschafft. „Es hat sich schon bei mehreren Alarmierungen bewährt. Das Auto erleichtert den Funk- und Datenverkehr mit den Feuerwehrleuten vor Ort und hilft bei der Koordination“, erläuterte VG-Wehrleiter Armin Schneider bei der Präsentation der Neuanschaffung am Sonntag. Zusätzlich sollen die Baumholderer Floriansjünger wohl 2019 noch ein Mehrzweckfahrzeug erhalten.

Begleitet wurde die Einweihungsfeier von einem üppigen Rahmenprogramm. Neben Musik – bereits am Samstagabend trat die Band HSG Pure Rock auf und am Sonntag spielten der MV Germania Ruschberg und die Böhmischen Sechs – wurden Grillspezialitäten, Gefüllte Klöße, Kaffee und Kuchen aufgetischt. Darüber hinaus wurden Schauübungen der Jugend- und der Bambinifeuerwehr geboten. Nach einer anstrengenden Woche war es für die Feuerwehrleute eine willkommene Abwechslung: Nach den Großeinsätzen in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen, an denen jede einzelne Wehr der VG Baumholder beteiligt war, rückten die Floriansjünger bei Unwettern in Baumholder innerhalb weniger Stunden gleich 15-mal aus.

Am vergangenen Freitag machten sich dann noch 125 Einsatzkräfte mit 25 Fahrzeugen aus dem ganzen Kreis nach Trier-Saarburg auf, um die Kameraden dort beim kontrollierten Ablassen eines überlaufenden Stausees zu unterstützen. „Innerhalb von einer halben Stunde hatten wir am Freitag das Team zusammen. Das war überragend, und das habe ich so noch nicht erlebt. Die überkommunale Koordination hat hervorragend funktioniert. Am Ende war die Truppe nach den vielen Strapazen ganz schön platt, aber kein einziger hat gemurrt“, lobte Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute, die von VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und Landrat Matthias Schneider begleitet wurden. „Bei den Unwettern wurde hervorragende Arbeit geleistet. Niemand hat mit einer solchen Gewalt gerechnet. Ich stelle mich 100 Prozent hinter die Einsatz- und Wehrleiter und ihre Teams“, sagte Kreischef Schneider anerkennend.

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle