Neuer Polizeichef in Baumholder: Bodo Kirsch setzt auf Teamarbeit

Aus unserem Archiv

Baumholder

So sicher ist man im Sitzungssaal der VG-Verwaltung wohl nicht alle Tage: Unter den 60 Menschen, die dort am Donnerstagvormittag dicht neben- und hintereinander saßen, befanden sich auch etliche Polizeibeamte in voller Montur. Der Anlass: Hauptkommissar Bodo Kirsch wurde offiziell in sein neues Amt als Dienstellenleiter der Inspektion Baumholder eingeführt. Damit folgt er Sybille Rückert, die den Posten rund sechs Jahre bekleidete. Zu den Gratulanten zählten auch VG-Chef Bernd Alsfasser, Stadtbürgermeister Günther Jung, Landrat Matthias Schneider sowie die Landtagsabgeordneten Hans Jürgen Noss und Gabriele Bublies-Leifert.