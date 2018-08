Neuer Partner soll Wirtschaftstage stärken

Die Idar-Obersteiner Wirtschaftstage gehen neue Wege: Die 16. Ausgabe der regionalen Wirtschaftsmesse, die am 25. und 26. August in der Messe Idar-Oberstein stattfindet, wird erstmals gemeinsam mit der Rhein-Zeitung veranstaltet. Das Motto lautet: „Zwei starke Partner präsentieren die Wirtschaftstage.“ Ziel ist eine Modernisierung der Messe, die sich an gleich zwei neuen Themen erkennen lässt: „Sicherheit zu Hause“ und – topaktuell – „Umweltkatastrophen“. Die Rhein-Zeitung verfügt über mannigfaltige Erfahrungen mit Wirtschafts- und Verbrauchermessen am Messestandort Koblenz.

Das Porzellanhaus Käfer ist seit Jahren einer der Aktivposten der Wirtschaftstage. Das Sohrener Unternehmen ist auch bei der 16. Auflage am Wochenende des 25. und 26. August in der Messe Idar-Oberstein wieder mit dabei. Foto: Archiv Manfred Greber

Präsentiert werden am Wochenende des 25. und 26. August in der Messe Idar-Oberstein die produktive Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Firmen aus der gesamten Region. Die Besucher erwarten an beiden Messetagen neben attraktiven Messeangeboten für die ganze Familie in drei Hallen und auf dem Freigelände ein ausgewogener Branchenmix von Ausstellern aus der Region, viele interessante Informationen rund um die Themen Bauen und Renovieren, Wohnen und Einrichten, Mode und Lifestyle, Freizeit und Gesundheit, Technik und Design sowie Essen und Trinken. Das Porzellanhaus Kaefer präsentiert zum Thema Haushalt und Hobby ein umfangreiches Sortiment an Küchenzubehör und -maschinen, geschmackvollen Einrichtungsaccessoires und edlem Geschirr. Das Mode-Outlet Spazio ist zum zweiten Mal bei den Wirtschaftstagen mit einer großen Auswahl von Markenkleidung in Halle zwei dabei. Auf mehr als 300 Quadratmetern findet man dort die neusten Trends in Sachen Mode sowie angesagte Labels. An beiden Messetagen können Kleidung und Schuhe der Marken Naketano, Superga und LTB zu günstigen Outletpreisen erworben werden.

Hinzu kommt ein attraktives Rahmenprogramm mit Angeboten und Aktionen für die ganze Familie. Bei einer großen Tombola zugunsten des Fördervereins Lützelsoon – Hilfe für Kinder in Not gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Mit dem Erlös aus dem Losverkauf wird eine Familie aus der Region unterstützt, die besonders auf finanzielle Hilfe angewiesen ist. Für gutes Essen und Getränke ist im Cateringbereich und im eigens eingerichteten Messecafé in einem besonderen Ambiente durchgehend gesorgt. Und natürlich ist auch in diesem Jahr der Eintritt wieder frei. red/sc