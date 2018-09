Neuer Park soll helfen, den Idarbach zu bändigen

Das ehemalige Gelände des Diamantenhändlers Gustav Manz in Idar, am Idarbach zwischen Dampfschleife und Weiherschleife, soll zu einem Stadtpark ausgebaut werden. Dabei soll auch der Hochwasserschutz am Idarbach verbessert werden, indem Einbauten und Kanalisierungen zurückgebaut werden. Vor allem aus diesem Grund hat der Landkreis das 2,64 Hektar große Gelände bereits vor zwei Jahren gekauft.

Die Betoneinfassungen sollen weg, damit der Idarbach mehr Platz hat, sich auszubreiten. In der ehemaligen Werkstatthütte (links) könnte ein „Blaues Klassenzimmer“ entstehen. Eine Grillhütte rechts daneben ist erst vor wenigen Wochen – wahrscheinlich durch Brandstiftung – abgebrannt. Foto: Stefan Conradt

Der Kaufpreis in Höhe von 100.000 Euro wurde zu 90 Prozent aus dem Naheprogramm zum Hochwasserschutz der Landesregierung und zu zehn Prozent aus Ersatzgeldzahlungen des Landkreises (vor allem aus der Windkraft) finanziert. Das Projekt stellte Mario Hehner von der Abteilung Bauen und Umwelt jüngst im Kreisausschuss vor.

Idylle mitten in der Stadt: Angrenzend an die Weiherschleife soll, wenn es nach den Plänen der Kreisverwaltung geht, eine Auenwiese entstehen.



Foto: Stefan Conradt

Das Gelände schließt unmittelbar an die Weiherschleife mit ihrer touristischen Infrastruktur an. Auf einer Länge von rund 500 Metern bachabwärts bis zur Dampfschleife sollen im Rahmen einer Gewässerentwicklungsmaßnahme umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen vorgenommen und das Gelände im Anschluss als eine Art Stadtpark der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dabei sollen Ufermauern und Verbauungen verschwinden, standortfremde Gehölze entfernt werden. Eine Streuobstwiese soll wieder hergerichtet und später extensiv einmal im Jahr gemäht werden. Eine andere Wiese soll als Auenwiese den Retentionsraum des Bachs im Falle eines Hochwassers vergrößern.

Die marode Holzbrücke über den Idarbach soll wegkommen.​ Foto: Stefan Conradt

Kosten von mehr als 400.000 Euro

Die auf dem Gelände befindlichen Gebäude sollen größtenteils entfernt werden. Einzig das ehemalige Werkstatthaus, eine geräumige Holzblockhütte, soll erhalten und als Unterstand sowie als „Blaues Klassenzimmer“ ausgebaut werden – Schulklassen oder Kitagruppen könnten dort Wissenswertes über den Trinkwasserkreislauf erfahren, so der Vorschlag der Kreisverwaltung. Einen Wasserspielplatz mit Matschfläche könnte das Angebot noch attraktivier gestalten, erläuterte Mario Hehner. Daneben sollen neue Wege und Zugänge das Gelände erschließen. An Kosten hat die Bauabteilung des Kreises rund 300.000 Euro für die Renaturierung und nochmals rund 120.000 Euro für den Wassererlebnispfad und die Wegeführung hochgerechnet. Finanziert werden soll das Projekt über die Aktion „Blau Plus“ der Landesregierung, mit dem Hochwasserschutzmaßnahmen, aber auch Bildungskonzepte rund um dieses Thema finanziert werden, und aus Leadermitteln für die Nationalparkregion.

Bernhard Alscher, derzeit Vorsteher des Wasserzweckverbands Birkenfeld, sieht den Ansatz Erlebnispädagogik im Konzept kritisch, weil in dieser Hinsicht das Wasser-Wissens-Werk (WWW) „für viel Geld“ in unmittelbarer Nähe am Wasserwerk in Katzenloch ja bereits umgesetzt sei: „Ich halte das für Unsinn“, sagte er in der Kreisausschusssitzung. Das sieht eine Mehrheit im Ausschuss indes anders: Das sei keine Konkurrenz zum WWW, sondern eine Ergänzung, argumentierten etwa Thomas Petry und Armin Korpus. Gerade für Schulklassen und Kitagruppen sei es sehr attraktiv, ein solches Angebot in der Stadt zu haben – das mache auch Appetit auf einen Besuch im WWW. Kirsten Beetz forderte auf, das Konkurrenzdenken „mal wegzulassen“, das Projekt mache alleine aus Gründen des Hochwasserschutzes Sinn. Aber auch im touristischen Sinn sei die Idee gehaltvoll, Landrat Matthias Schneider sprach von einer attraktiven Ergänzung zur Weiherschleife.

Attraktiver Radweg soll entstehen

Das Ganze sei, betont die Kreisverwaltung, bislang nur ein Vorschlag, der mit den Idar-Obersteiner Gremien noch abgestimmt werden müsse. Im Idealfall – wenn alle zugestimmt haben und die Finanzierung in trockenen Tüchern ist – könnten die Arbeiten schon im kommenden Jahr beginnen.

Als willkommener Nebeneffekt könnte in diesem Bereich endlich ein vernünftiger Radweg ausgebaut werden, den nicht nur Bruno Zimmer für „sehr, sehr wichtig“ hält. Derzeit möchten die städtischen Planer dafür den bisherigen Fußweg am Fuße des Rödgesbergs nutzen, während für Spaziergänger und Wanderer ein Wassererlebnispfad direkt am Idarbach entstehen soll. Zimmer mahnte, diesen Radweg attraktiv zu gestalten – und erinnerte daran, dass im Kreishaushalt 81.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen am Naheradweg ins kommende Jahr verschoben wurden, obwohl beim Radwegebau vor allem im Stadtgebiet Idar-Oberstein nach wie vor einiges im Argen liege.

