Neuer historischer Roman: Loretta und die Frauenburg rücken in den Blickpunkt

Mit ihrem Roman „Die Frauenburg“ hat die Autorin Marita Spang nicht nur eines der markantesten Bauwerke unserer Region in den Blickpunkt gerückt, sondern auch die Geschichte einer der interessantesten Frauen des Mittelalters – und eine der ungewöhnlichsten Liebesaffären. Auf Einladung der Buchhandlung Schulz-Ebrecht stellt Marita Spang am kommenden Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr das Buch auf Schloss Oberstein vor.

Die Inspiration zum Roman „Die Frauenburg“ kam Marita Spang bei einer Wanderung auf dem Mittelalterpfad bei Herrstein. Gleich zu Beginn des Weges erinnert eine Tafel an Gräfin Loretta.

Foto: privat

Der Roman spielt in der Zeit von 1311, als es zu einer ersten (fiktiven) Begegnung Lorettas mit dem Erzbischof und Kurfürsten Balduin von Trier kommt, bis 1331, als sie ihre Regentschaft über die Grafschaft Sponheim an ihren 15-jährigen und damit volljährigen Sohn übergibt. Loretta zieht auf die Frauenburg, wo sie bis zu ihrem Tod 1346 bleibt.

In diese Zeit fällt eine Reihe ungewöhnlicher Ereignisse, die so gar nicht zur Rolle der Frau im Mittelalter passen. Als 15-Jährige wird Loretta mit Heinrich II. von Sponheim-Starkenburg vermählt. Als der schwächliche Mann 1323 verstirbt, bestimmt ihr Schwiegervater Johann II., dass Loretta bis zur Volljährigkeit ihres ersten Sohnes die Herrschaft über die Grafschaft übernehmen soll und nicht, wie es eigentlich üblich gewesen wäre, sein zweiter Sohn. Schon ein Jahr später stirbt Johann II.

Es ist keine leichte Regentschaft, die Zeit ist von territorialen Konflikten, Landflucht, Missernten, Armut und Geldmangel geprägt. Loretta beweist großes diplomatisches Geschick, schreckt aber auch vor drastischen Mitteln nicht zurück. 1326 lässt sie den störrischen Wildgrafen von Kyrburg in Beugehaft nehmen, bis er ihr mit seinem Sohn Gefolgschaft verspricht. Zwei Jahre später erfolgt ihr bekanntester Coup. Nach einer Machtprobe mit Balduin von Trier überrascht sie ihn und sein Gefolge bei einer Schiffsfahrt auf der Mosel und setzt ihn auf ihrer als uneinnehmbar geltenden Starkenburg (bei Traben-Trarbach) fest. Nach zähen Verhandlungen erzwingt sie ein Lösegeld und die Erfüllung politischer Forderungen. Danach allerdings denkt Balduin von Trier gar nicht an eine Abreise. Er verweilt noch zwei Monate auf der Starkenburg, er und Loretta bleiben ein Leben lang politische Verbündete.

Oder war da vielleicht sogar noch mehr? Das wird wohl nie eindeutig zu klären sein und bildet somit den idealen Stoff für einen Roman. Von dem Lösegeld lässt Loretta dann angeblich ihren Witwensitz, die Frauenburg, bauen. Sie gründet den Ort Frauenberg, der trotz seiner Winzigkeit sogleich die Stadtrechte erhält.

Es ist der dritte historische Roman der in Haag bei Morbach geborenen 56-Jährigen, die erst spät, dann aber sehr erfolgreich zum Schreiben kam. Zuvor hat sie sich einmal im Krimigenre versucht. „Mir wurde allerdings schnell klar, dass sich dort schon sehr viele Schriftsteller tummeln, da habe ich mich lieber meiner eigentlichen Leidenschaft zugewandt. Ich liebe historische Romane seit meiner Kindheit“, berichtet sie. Eine Leidenschaft, die ihr buchstäblich in die Wiege gelegt wurde, schließlich sind ihre Eltern beide Geschichtslehrer, und aufgewachsen ist sie in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands.

Bislang spielen ihre historischen Romane alle in Rheinland-Pfalz. Der Schauplatz ihres Erstlings „Hexenliebe“ ist Neuerburg, die Idee dazu kam ihr bei einem Spaziergang durch das mittelalterliche Eifelstädtchen. Mit dem Buch über die Hexenverfolgung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam sie nicht nur auf Anhieb bei einem renommierten Verlag an, sondern bekam dafür auch gleich den Literaturpreis „goldener Homer“, der alljährlich in vier Kategorien für historische Unterhaltungsliteratur verliehen wird. Beim zweiten Roman „Blut und Seide“ geht es um Michel Mort aus Kreuznach, der Johann I. von Sponheim 1279 in der Schlacht von Sprendlingen gerettet haben soll.

„Ich schreibe historische Romane, keine Sachbücher“, macht Marita Spang deutlich. „Dabei bemühe ich mich, in der Mitte von zwei Extremen zu bleiben, die mir beide nicht gefallen. Die einen Romane sind mir zu sachlich und zu trocken, die anderen sind fast reine Fantasieprodukte, die sich kaum an historischen Fakten orientieren.“ Der goldene Mittelweg liegt für die Autorin, die seit einigen Jahren in dem Dörfchen Windesheim bei Bad Kreuznach lebt, zunächst mal in einem: gründlicher Recherche. „Die historischen Fakten sollten – soweit sie zugänglich sind – auf jeden Fall stimmen“, betont die Autorin. Die Ergebnisse dieser Recherchen vermittelt sie bei den Lesungen auch den Besuchern. Auf ein gelesenes Kapitel folgt jeweils ein kurzer Beamervortrag, bei dem etwa die heute noch sichtbaren Zeugnisse des Romangeschehens gezeigt werden.

Allerdings ist das mit der Zugänglichkeit bei länger zurückliegenden historischen Ereignissen so eine Sache. „Es gibt natürlich immer einige Eckdaten, aber darüber hinaus sind die Informationen über Loretta sehr spärlich. Es gibt kein einziges Bild von ihr, wir wissen rein gar nichts über ihre Kindheit und Jugend.“ Da kommt bei der Autorin etwas zum Zuge, was man „kontrollierte Fantasie“ nennen könnte, bei der ihr wiederum ihre berufliche Vorbildung hilft.

Marita Spang ist promovierte Psychologin und arbeitet bis heute als Unternehmensberaterin. „Ich versuche, beispielsweise aus dem Verhalten von Loretta und ihrem Wirken Rückschlüsse auf sie als Mensch zu ziehen, auf ihre Kindheit oder Jugend. Was sie getan hat und wie sie sich verhalten hat, war ja völlig ungewöhnlich für eine Frau ihrer Zeit.“ Nicht nur die wissenschaftliche Ausbildung, sondern auch die spezifische berufliche Tätigkeit helfen ihr dabei. „Als Unternehmensberaterin lernt man ja viele ungewöhnliche Menschen kennen und man erhält auch oft tiefe Einblicke in deren Persönlichkeiten.“

Karten für die Lesung gibt es zum Preis von 8 Euro in der Buchhandlung Schulz-Ebrecht in der Obersteiner Fußgängerzone, Tel. 06781/225 74.

Von unserem Reporter Jörg Staiber