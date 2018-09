Neue Straßenbaustelle in Birkenfeld: Pfalzgrafenweg bleibt bis Ende 2018 gesperrt

Die nächste Straßenbaustelle in der Kreisstadt ist da: Während unter der Regie des Landesbetriebs (LBM) die Arbeiten auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen Birkenfelds, der Schneewiesenstraße (L 167), derzeit zwischen der Einmündung Oldenburgerstraße und Schulweg fortgesetzt werden, sind vor wenigen Tagen die Bagger und Baumaschinen der Firma Märker (Dienstweiler) im Pfalzgrafenweg angerückt.

Im Birkenfelder Pfalzgrafenweg klafft zurzeit ein großes Loch. Die Mitarbeiter der beauftragten Baufirma sind dort zunächst mit Erneuerung des Kanals und der Wasserleitungen erneuert. Anschließend werden Fahrbahn und Trottoir erneuert.

Foto: Axel Munsteiner

Nachdem ein erster Abschnitt des Pfalzgrafenwegs bereits 2009 auf Vordermann gebracht wurde, ist dort nun das 240 Meter lange Teilstück zwischen Bergstraße und Georg-Wilhelm-Steig an der Reihe. „Es ist aktuell die größte Maßnahme an einer städtischen Straße. Wir arbeiten damit das vom Rat beschlossene Sanierungsprogramm weiter ab“, sagt der Erste Beigeordnete Jörg Bruch. Abgesehen vom Ausbau der Schneewiesenstraße und des Pfalzgrafenwegs läuft momentan aber auch noch die Ersterschließung für die Straßen im künftigen Gewerbegebiet Dickenstein am Stadtausgang in Richtung Brücken, fügt Olaf Pauli vom Tiefbauamt der Verbandsgemeindeverwaltung hinzu.

Nach seiner Auskunft sollen die Arbeiten auf dem voll gesperrten Abschnitt des Pfalzgrafenwegs bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 710.000 Euro. Davon entfallen 390.000 Euro auf die reine Erneuerung der Straße inklusive Gehwege und Beleuchtung. Diesen Betrag finanziert die Stadt, die dafür einen Zuschuss des Landes aus dem Investitionsstock des Landes erhält, zu 30 Prozent. Die Hauptlast, nämlich 70 Prozent, müssen allerdings die Anlieger schultern.

Bei diesem vom Stadtrat beschlossenen Verteilungsschlüssel „haben wir aber auch in diesem Fall keine Fantasiefestsetzungen gemacht“, betont Bruch. Man orientiere sich vielmehr an den Vorgaben, die sich aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz hinsichtlich Straßenausbaubeiträgen ergeben.

Beim Pfalzgrafenweg handelt es sich um eine Straße, die größtenteils von Anliegern befahren wird und in der kaum Durchgangsverkehr herrscht. Deshalb wurden dort andere Kostenanteile festgelegt als im Wagnersweg, der zuvor letzten größeren Straßensanierung, für den die Stadt zuständig war. Dort hatte die Kommune 65 Prozent übernommen, weil der Wagnersweg eine wichtige Zufahrtstraße zum Neubaugebiet Feckweilerbruch und zudem eine viel befahrene Verbindung vom Gollenberger Weg aus in Richtung B 269 ist.

Im Pfalzgrafenweg wird allerdings nicht nur die Fahrbahn erneuert. Im Untergrund werden auch der inzwischen fast 60 Jahre alte Kanal und die Wasserleitungen ausgetauscht und erneuert. Für diesen Part sind die Birkenfelder VG-Werke zuständig, die ihre Investitionen unter anderem über die Gebührenzahlungen von Bürgern aus allen VG-Orten finanzieren. Für die Arbeiten im Pfalzgrafenweg werden nach Auskunft des stellvertretenden Werkleiters Thorsten Gnad circa 320.000 Euro ausgegeben.

Eine Besonderheit beim Pfalzgrafenweg besteht darin, dass er auf dem Ausbaustück nicht auf kompletter Länge mit einer fünf Meter breiten Fahrbahn plus Trottoir rechts und links ausgestattet werden kann. Zwischen Hausnummer 8 und der Einmündung in der Spitzkehre der Bergstraße verschmälert sich der Pfalzgrafenweg nämlich so sehr, dass die Fahrbahn dort nur circa 3,20 Meter breit sein wird und dort weiterhin auf einen Gehweg verzichtet werden muss. Größere Probleme erwartet Jörg Bruch deswegen aber nicht. Wegen der Engstelle seien die Autofahrer an dieser Stelle automatisch langsamer unterwegs. „Auch nach dem Ausbau wird der Pfalzgrafenweg definitiv keine Rennstrecke sein“, sagt der Erste Beigeordnete.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner