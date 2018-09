Neue Stadtbibliothek soll Oberstein weiter aufwerten

Bei einem Ortstermin ließen sich die Mitglieder des städtischen Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses (BIA) durch die Räume der künftigen Stadtbücherei in der Obersteiner Fußgängerzone führen, die anlässlich des Tages der Städtebauförderung am Samstag, 5. Mai, gemeinsam mit dem Bahnhofsvorplatz, dem Café der Lebenshilfe und dem Industriemuseum Bengel offiziell eröffnet werden sollen.

Mitglieder des städtischen Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses (BIA) ließen sich die fast fertigen Räume der künftigen Stadtbücherei in der Obersteiner Fußgängerzone zeigen.

Über rund 30 Prozent mehr Fläche als im bisherigen Domizil in der Bahnhofsstraße verfüge man dann, verrieten Judith Losert und Carsten Horbach, Mitarbeiter beim Gebäudemanagement, das für die Abwicklung des Umbaus in den ehemaligen Räumen von Elektro Krieger zuständig ist.

Gebäude ist heller als zuvor

Der Eingang wird in der Fußgängerzone sein, dort werden sich künftig der Einlass mit dem Leihverkehr, Computer zur Recherche sowie eine Leseecke zum gemütlichen Verweilen einschließlich eines Kaffeeautomaten befinden. Im Stockwerk darüber sind die Bücher sowie die anderen Medien wie CDs, DVDs oder Spiele zu finden. Ein weiterer Zugang, der allerdings aus organisatorischen Gründen zunächst nur bei Veranstaltungen geöffnet wird, führt von der Austraße aus über die wiederhergestellte Außentreppe in das Untergeschoss des Hauses, wo sich ein Veranstaltungsraum befindet, der sowohl für Lesungen als auch für Film- und Bildvorführungen genutzt werden soll. Dieser wird allerdings zur Eröffnung noch nicht betriebsbereit sein, sondern erst einige Wochen später. Alle Etagen sind über das Treppenhaus wie auch behindertengerecht über einen Aufzug erreichbar.

Im Vergleich zum vorherigen Zustand ist das Gebäude, in dem bis zu einem Brand im September 2013 das Gebrauchtwarenkaufhaus Secondo und zuvor die Firma Krieger-Elektra untergebracht waren, heller und lichter geworden. Das liegt vor allem an der Vergrößerung der Fensterflächen an der Südseite des Hauses zur Nahehochstraße hin, aber auch an der Innenraumgestaltung mit Weiß als vorherrschender Farbe. An der Decke angebrauchte runde Scheiben in unterschiedlicher Größe dienen der besseren Akustik. Die Regale werden von der Firma Bito gesponsert.

Angst vor Vandalismus

Bürgermeister Friedrich Marx zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Bücherei als Anlaufstelle in der Innenstadt breite Akzeptanz finden werde, und schwärmte schon von einem Fußweg künftiger Touristen vom neu gestalteten Bahnhof über den durch den Modepark Röther wiederbelebten Platz Auf der Idar, vorbei an der Stadtbücherei und den ebenfalls neu gestalteten Christusplatz bis hin zum künftigen Aufzug zum Schloss in der Nähe des Marktplatzes und durch den rekonstruierten Landschaftspark am Schlossberg.

Es gab allerdings auch besorgte Stimmen seitens der Teilnehmer des Ortstermins, dass all diese Verbesserungen und Verschönerungen im Stadtgebiet insbesondere im Bahnhofsbereich bald schon wieder Opfer von Vandalismus werden könnten, insbesondere die neuen Toilettenanlagen im Bahnhof. Bürgermeister Friedrich Marx versicherte, dass es eine Videoüberwachung vor Ort geben werde, wobei man mit der Polizei noch genauer abklären müsse, was aus Gründen des Datenschutzes möglich sei und was nicht. Im Bereich der Stadtbibliothek ist dagegen keine Videoüberwachung vorgesehen.

