Gut angenommen wird die am 5. Mai offiziell eröffnete neue Stadtbibliothek mitten in der Obersteiner Fußgängerzone. Sandra Ley, Leiterin der Bibliothek, kommentiert: „Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind es bereits mehr als doppelt so viele Neuanmeldungen wie im kompletten vergangenen Jahr. Außerdem gibt es jetzt – erst einmal testweise – einen Kaffeeautomaten, und unser Zeitschriftenangebot wurde auf 25 laufende Abonnements erweitert, sodass man jetzt im Lesecafé gemütlich verschiedene Kaffeespezialitäten, Tee oder Kakao trinken und in den neuesten Zeitschriftenheften aus den verschiedensten Interessengebieten blättern kann.“ Beliebt ist die Onleihe, bei der angemeldete Bibliotheksnutzer Zugriff auf rund 70.000 E-Medien haben. Mit diesen Medien auf E-Reader, Tablet oder Handy lässt sich zum Beispiel Gewicht beim Urlaubsgepäck einsparen.

Das erste Treffen des Lesekreises ist sehr erfolgreich verlaufen. Immer am ersten Montag im Monat bietet Monika Derstroff diesen Treff an, Interessierte können jederzeit dazustoßen. Jeden Donnerstag von 10 bis ...

Lesezeit für diesen Artikel (320 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.