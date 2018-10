Neue Nutzung als Kunstgalerie: Versuchsballon im Zauberwaldhaus hebt ab

Der Auftakt für dieses Experiments ist schon mal geglückt. Mit der gut besuchten Vernissage der Ausstellung „Land und Mensch in Sicht“, die rund 40 Werke der Schwollener Künstlerin Bärbel Busch zeigt, wurde am Samstagnachmittag in Hattgenstein ein „Versuchsballon“ gestartet. Denn das dortige Zauberwaldhaus wird sich zumindest bis zum Ende des Sommers in eine Kunstgalerie verwandeln.

Neben fast 40 ausgestellten Bildern an den Wänden im Hattgensteiner Zauberwaldhaus hatte Künstlerin Bärbel Busch (links) zur Vernissage auch einige ungerahmte Gemälde und Skizzenbücher mitgebracht, in die unter anderem Helmut Schmid einen interessierten Blick warf.

Foto: Reiner Drumm

In seinen einführenden Worten lobte Helmut Schmid vom Kunstverein Obere Nahe vor rund 60 Gästen diese Entscheidung als „weiteren Mosaikstein, um das zarte Pflänzchen des Kunst- und Kulturlebens im Kreis wieder zum Gedeihen zu bringen“, nachdem 2016 mit der Schließung des Maler-Zang-Hauses in Birkenfeld „der Leuchtturm weggebrochen ist“. Mit Schwarzmalerei wollte sich Helmut Schmid aber gar nicht lange aufhalten. Denn inzwischen „tut sich wieder einiges im Kreis“, betonte er und verwies auf die regen Aktivitäten in der Art Gallery 64 in Birkenfeld, dem Chrome VI in Oberstein, der Nutzung von zwei leer stehenden Geschäften in Idar als Ateliers und der Kunsthalle Art Effects in Berschweiler bei Kirn.

Bis Sommerende regelmäßig offen

Nun kommt zumindest probeweise das Hattgensteiner Zauberwaldhaus als Ausstellungsort hinzu, der vor allem heimischen Künstlern eine Bühne bieten soll und bei der es zudem darum geht, „dem Nationalpark neben der wundervollen Kulisse der Natur nun auch noch eine künstlerische Komponente zu geben, die sowohl für Touristen als auch für Einheimische zugänglich sein soll“. So formulierte es Susanne Munz, Sachbearbeiterin für Kultur und Presse bei der VG Birkenfeld. Sie wird einen Teil ihrer Büroarbeit in den nächsten Monaten vom Zauberwaldhaus erledigen, sodass im Gebäude, deren Eigentümerin die Ortsgemeinde Hattgenstein ist, regelmäßige Öffnungszeiten – montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr – für Besucher angeboten werden können.

„Manchmal muss man auch neue Wege einschlagen und ein Risiko eingehen. Ich finde die Idee sehr gut, das Zauberwaldhaus als Galerie zu nutzen. Es wäre doch schade, wenn dieses Gebäude in einem ausgesprochen attraktiven Umfeld weiterhin ungenutzt dastehen würde“, sagte VG-Bürgermeister Bernhard Alscher. Diesen Punkt hob auch Ortschef Udo Laube hervor. Die Gemeinde sei sehr stolz, dass das Zauberwaldhaus nun endlich wiederbelebt werde. Er erinnerte daran, „dass wir uns hier eigentlich in einem Kiosk befinden“.

Der pavillonartige Holzbau auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes wurde vor einigen Jahren im Rahmen des von der EU geförderten Kulturerbeprojekts „Heritage“ aufgestellt, dessen weiterer Bestandteil auch die Errichtung des benachbarten Aussichtsturms war. Ursprünglich sollte das Zauberwaldhaus die Funktion eines Informationspunkts für Touristen erfüllen, woran noch heute ein Schild in einem der Glasfenster erinnert. „Wir wurden dann aber schon kurz darauf durch die Entwicklung mit der Gründung des richtigen Nationalparks und dessen Toren praktisch überrollt“, sagte Laube rückblickend.

Gebäude stand bisher meist leer

Die Folge: Das Haus stand – abgesehen von sporadischen Veranstaltungen und der Tatsache, dass es während des Jahres 2017 als Büro des kommunalen Försters diente – meistens abgeschlossen da, obwohl auf dem Plateau wegen des Aussichtsturms, aber auch weil sich dort der Startpunkt der Zauberwaldschleife und die Rothenburghütte als gastronomische Einkehrmöglichkeit befinden, vor allem an den Wochenenden viele Besucher unterwegs sind.

Die Hoffnung ist nun, dass die Galerie im Zauberwaldhaus den entsprechenden Zuspruch findet und möglichst viele Ausflügler in Hattgenstein Natur- und Kulturerleben miteinander kombinieren wollen. Bis zum 24. Juni wird zunächst Busch ihre Skizzen und Gemälde ausstellen. Bei ihr kann man auch unter Tel. 06787/971.768 Besichtigungstermine außerhalb der regulären Öffnungszeiten vereinbaren.

Sie kündigt zudem im NZ-Gespräch an, dass sie an mehreren Wochenenden im Zauberwaldhaus kreativ tätig sein wird, sodass auch zu den besucherstärksten Zeiten auf dem Hattgensteiner Sportplatz die Galerie zumindest teilweise personell besetzt sein wird. So wird Busch zum Beispiel am 23. und 24. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr, einen Schnupperkurs im Steinbildhauen anbieten.

Ortsbürgermeister Udo Laube betont zudem: „Sollte sich herausstellen, dass tatsächlich eine intensivere Betreuung der Galerie an den Wochenendtagen nötig sein wird, dann lässt sich dafür sicher eine Lösung finden.“

Gespräche mit weiteren Künstlern

Wie das Experiment ausgeht und ob das Zauberwaldhaus eine dauerhafte Zukunft als Ausstellungsort hat, „wird sich aber alles erst noch ergeben“, sagt Munz. Zunächst sollen auf Busch im weiteren Verlauf des Sommers weitere Künstler aus der Region folgen, die ihre Werke in Hattgenstein präsentieren können. Wer das konkret sein wird, steht noch nicht fest. Man sei zwar mit mehreren Kreativen aus der Region im Gespräch, „fix ist aber noch nichts. Wir sind schon sicher, dass wir weitere Künstler finden werden“, sagt Munz.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner