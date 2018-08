Neue Nahe-Brücke: Nächste Woche wird asphaltiert

Gute Nachrichten für alle Autofahrer, die die Industriestraße Richtung Georg-Weierbach befahren und derzeit im Baustellenbereich oft im Stau stehen: Bis Ende Juli soll die neue Nahebrücke in Betrieb gehen. Nächste Woche beginnen die Asphaltierungsarbeiten.

Ende des Monats soll hier ​der Verkehr fließen. Nächste Wochewird asphaltiert.

Foto: Manfred Greber



Der Einbau der Asphalttrag- und Binderschicht für die Zufahrt und die neue Nahebrücke an der Michelswiese ist für die Zeit vom 16. bis 18. Juli vorgesehen ist. Am 23. und 24. Juli soll die Deckschicht eingebaut werden. Voraussichtlich ab 26. Juli soll die neue Brücke dann in Betrieb genommen werden.

Und noch ein Hinweis für Fußgänger in Nahbollenbach: Am Mittwoch, 18. Juli, wird der Fußweg von der Heimbachstraße zur Fußgängerbrücke über die B 41 neu asphaltiert. Der Weg und die Brücke, die schnellste Verbindung zu Aldi auf der Michelswies, ist daher an diesem Tag gesperrt.