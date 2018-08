Neue Nahebrücke: Asphalt kommt erst im Juli

Das Hochwasser im Fischbachtal hat auch Auswirkungen auf diverse Baustellen im Großraum Idar-Oberstein. Durch das Unwetter am Abend des 27. Mai wurde die Asphaltmischanlage in Niederwörresbach „deutlich stärker beschädigt, als zunächst von uns angenommen“, berichtet Oberbauleiter Peter Risch. „Die Schaltkästen und Motoren der Anlage wurden überflutet und sind seitdem defekt. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren, im Moment können wir aber noch keine verbindliche Aussage treffen, wann die Anlage wieder betriebsbereit ist.“

Die Fertigstellung der neuen Anbindung der Industriestraße von der B 41 in Höhe Nahbollenbach in Richtung Georg-Weierbach verzögert sich: Die Straße zur neuen Brücke (links) kann erst im Juli erfolgen. Daher verschiebt sich der Abriss der alten Brücke ebenfalls.

Foto: Stefan Conradt

Das bedeutet. nicht nur – für die Asphaltarbeiten an der Brücke zum Industriegebiet „Am Kreuz“ deutliche Verzögerungen: Statt wie geplant im Juni kann die Verbindung von der neuen Brücke zum B 41-Überflieger bei Nahbollenbach auf der einen Seite und zur Industriestraße in Richtung Georg-Weierbach erst rund einen Monat später in Angriff genommen werden. „Wir hoffen, dass die Schäden bis Ende Juni behoben sind, sodass wir ab Juli wieder produzieren können. Da dann zuerst die vor Nahbollenbach getakteten Baustellen abgearbeitet werden müssen, planen wir im Moment, am 10. Juli mit den Asphaltarbeiten beginnen zu können“, sagt Risch. Dieser Termin stehe aber noch „auf wackligen Beinen, sodass sich alles durchaus noch einige Tage hinziehen kann“. Damit verschieben sich auch der folgende Abriss der alten Nahebrücke und die Angleicharbeiten des bestehenden Fußwegs von Nahbollenbach.

In der jüngsten Stadtratssitzung war OB Frank Frühauf noch davon ausgegangen, dass die „Bauzeit wohl eingehalten“ werden könne. Der Rat hatte einstimmig eine Auftragserweiterung in Höhe von 58.403 Euro beschlossen, die durch Auflagen des Prüfstatikers und des Schweißprüfingenieurs sowie durch „unvorhergesehene Umstände beim Brückenbau“ herrühren. Trotz der Mehrkosten sprach Frühauf angesichts der Gesamtkosten der Maßnahme (inklusive Abriss der alten Brücke und Schaffung eines größeren Retentionsraums am Johannisplatz) in Höhe von 3,577 Millionen Euro von einer Punktlandung.

Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten für das Widerlager der neuen Brücke mussten sowohl das Widerlager wie auch die Flügelwand der alten Brücke zusätzlich gesichert werden. Grund war nach Meinung der Fachleute der geringe Abstand der beiden Bauwerke. Nur so sei die dauerhafte Benutzung der alten Brücke während der Bauphase zu gewährleisten. Die exakte Größenordnung der Sicherungsmaßnahmen sei vor Baubeginn nicht absehbar gewesen, sondern habe erst „nach dem Freilegen des Baufeldes beurteilt werden“ können, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Prüfstatiker forderte zwei zusätzliche Bohrpfähle sowie einen Trägerbohlverbau, der abschnittsweise ausbetoniert wurde. Ein Teil des alten Schachtbauwerks war zu diesem Zeitpunkt bereits abgesackt. Allein diese Zusatzmaßnahmen kosteten rund 24.000 Euro mehr.

An der neuen Brücke forderte der Statiker, die Schraubenverbindungen, die die Endquerträger der Brücke mit den Längsträgern verbindet, von 168 auf 252 Schrauben zu erhöhen. Auch bei der Verschraubung der Zwischen- und Längsträger wurde die Anzahl der Schrauben von 96 auf 240 erhöht. Hinzu kamen weitere kleinere Nachbesserungen. Zudem forderte der Prüfer den Ausbau der Zwischenträger nach Herstellung der Fahrbahnplatte – nach der Ursprungsplanung hätte das Element im Bauwerk verbleiben sollen. Mehrkosten für dieses Maßnahmenpaket: rund 32.000 Euro.

Ein weiterer Kostenpunkt waren zusätzliche Transportkosten infolge von überbreiten Betonfertigteilen. Bei der Planung war noch unklar, ob überhaupt Brückenteile von mehr als drei Meter Breite produziert werden müssten, was dann aber der Fall war. Für deren Transport gelten erhöhte Sicherheitsvorschriften, so muss zum Beispiel zwingend ein Begleitfahrzeug eingesetzt werden. Die Mehrkosten lagen hier bei etwa 2139 Euro.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt