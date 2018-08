Neue Kompositionsideen für den Mozartplatz

Die Idee trägt zumindest schon mal eine ambitionierte Überschrift: Mit der möglichen Umgestaltung des Mozartplatzes könnte in Birkenfeld ein „innerstädtisches Nationalparktor“ geschaffen werden. Über diesen Vorschlag wurde nun erstmals bei einer gemeinsamen Sitzung von drei Ausschüssen (Haupt- und Finanzen, Bauen sowie Jugend- und Soziales) diskutiert, an deren Ende die Feststellung von Jörg Bruch stand, „dass ihn sehr viele befürworten, wir aber auch einige Bedenken ausgetauscht haben“.

Es liegt nicht nur am Wetter zum Zeitpunkt der Aufnahme, der zur Feststellung verleiten könnte: Mehr Leben und eine attraktivere Gestaltung würden dem Mozartplatz in Birkenfeld gut zu Gesicht stehen.

Der Erste Beigeordnete hatte das Treffen als Vertreter des erkrankten Stadtbürgermeisters Miroslaw Kowalski geleitet, wobei von Anfang an feststand, dass es für eine Grundsatzentscheidung, ob dieses Projekt angepackt wird, noch viel zu früh sein würde. Das hatte auch René Maudet betont: „Wir haben noch in keiner Weise ein Stadium erreicht, das in eine Antragstellung münden könnte. Es geht lediglich darum, eine mögliche Richtung aufzuzeigen.“

75-Prozent-Zuschuss möglich

Maudet ist bei der VG-Verwaltung zuständig für die Wirtschaftsförderung und Sachbearbeiter, wenn es um von der EU bezuschusste Vorhaben aus dem Topf des sogenannten Leader-Programms geht, über deren Förderwürdigkeit die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf befindet. Zwischen 60 und 75 Prozent liegt die Quote, wenn die Birkenfelder für die Umwandlung des Mozartplatzes, auf den man auf dem Weg in die Stadt von der östlichen B 41-Abfahrt direkt zufährt, einen Zuschlag erhalten würden. „Es wird dafür aber auch einiges verlangt“, stellte Maudet klar. Wegen der Flut an Anträgen, die es in der Vergangenheit gab, habe die LAG Erbeskopf vor einigen Monaten beschlossen, dass sie sich nicht mehr länger für eine Förderung von Projekten ausspricht, die unter dem Schlagwort „Mehrgenerationenplätze“ stehen.

Die Latte, einen Zuschuss zu erlangen, wurde also höher gehängt. Und nicht zuletzt aus diesem Grund erscheint es notwendig und sinnvoll, dass die Stadt einen engen Bezug zum Nationalpark schafft und in ihrem Konzept auch die Aspekte der Umweltbildung berücksichtigt, wenn sie dem Mozartplatz ein neues Aussehen verpassen will.

Pläne dafür gibt es schon lange. Bruch erinnerte eingangs der Sitzung daran, dass man sich im Rat schon 2015 auf die Überarbeitung des Konzeptes zur Neugestaltung der städtischen Spielplätze geeinigt habe und man dabei an erster Stelle Handlungsbedarf beim Mozartplatz gesehen habe. Wie viel es kosten wird, um dessen Attraktivität zu steigern und damit die Aufenthaltsqualität dort zu verbessern, steht noch nicht fest. Zumal das letztendlich auch davon abhängt, ob und wie viel der Stadtrat angesichts der schlechten finanziellen Situation der Kommune überhaupt zu investieren bereit ist.

Zumindest eine ungefähre Hausnummer nannte Maudet in der Ausschusssitzung gleichwohl. „Wenn man etwas Ordentliches schaffen will, sollte man schon in einer Dimension zwischen 150.000 und 200.000 Euro denken.“ Bei einer Förderquote von lediglich 60 Prozent müsste die Stadt somit immerhin einen Eigenanteil von bis zu 80.000 Euro selbst stemmen.

Erste Ideenskizze liegt schon vor

Eine grobe Entwurfsplanung, die das Birkenfelder Ingenieurbüro für Umwelt und Tiefbau erstellt hat, gibt es allerdings bereits. Diese wurde in der Sitzung auch präsentiert. 15 verschiedene Elemente sind darin vorgesehen. Hinzu kommen Infotafeln zu den Themen Nationalpark allgemein, Vögel, Tiere und Wald.

Exemplarisch verwies Maudet darauf, dass man beim Holzlager, einer der im Vorschlag enthaltenen Stationen, die Brücke zum Nationalpark dadurch schlagen könnte, indem man dort Holz von Bäumen aufschichtet, die für das Schutzgebiet typisch sind.

Bei der vorgeschlagenen Sprunggrube könnte man zudem als erlebnispädagogisches und informatives Element die Kinder einen Wettbewerb machen lassen, indem man ihnen eine Vorstellung davon gibt, wie weit zum Beispiel Floh, Feldhase oder andere Tiere springen können. Auch Balancierstämme, Baumlabyrinth, Kletterbäume, Murmelbahn oder die Errichtung einer Holzhütte gehören neben eher klassischen Elementen wie Nestschaukel oder Rutsche zum Portfolio der denkbaren Stationen. Neben Spielzonen für Kinder sollen auf dem Mozartplatz aber auch in Form von Bänken und Sitzgruppen Ruhebereiche für eher erwachsene Besucher geschaffen werden.

Bei der Mehrheit der Ausschussmitglieder stieß die Überlegung, den Mozartplatz neu zu gestalten, auf ein positives Echo. Die Ausschüsse verständigten sich auf Vorschlag Bruchs schlussendlich darauf, dass das Thema in den Fraktionen nochmals ausführlich erörtert wird und sich in einer der nächsten Sitzungen eventuell ein Spielgerätehersteller, der zur Erstellung eines kostenlosen Konzepts bereit ist, mit seinen Vorschlägen vorstellen soll. Wenn der Stadtrat dann einen zustimmenden Grundsatzbeschluss fassen würde, könnte man im Herbst so weit sein, einen Förderantrag an die LAG zu stellen, sagte Maudet im Hinblick auf den weiteren Zeitplan bei diesem Projekt.

