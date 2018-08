Neue Einkaufsaktion in Birkenfeld: Abendshopping am 22. Juni schließt das Sommerloch

Die Fördergemeinschaft (FöG) Birkenfeld will in diesem Jahr mit einer Aktion am Freitag, 22. Juni, nach ihren eigenen Worten „das Veranstaltungsloch im Sommer schließen“. Sie plant an diesem Termin zwischen 18 und 22 Uhr ein Abendshopping mit Straßenkünstlern, Sonderausstellungen und besonderen Angeboten der Gastronomie.

Das wurde vor wenigen Tagen bei einem Treffen beschlossen, zu dem der FöG-Vorstand um den Vorsitzenden Karl-Heinz Roth alle Mitglieder und Einzelhändler aus der Innenstadt eingeladen hatte, um mit ihnen über ein Konzept für eine neue Veranstaltung zu diskutieren. „Nach ausgiebigen Diskussionen und teilweise hartem Meinungsaustausch“, so formulierte es die Fördergemeinschaft in einer Pressemitteilung, hätten sich die Anwesenden darauf geeinigt, dass 2018 in der Kreisstadt ein weitere Abendveranstaltung auf die Beine gestellt werden soll.

Ergänzung zur Einkaufsnacht

Traditionell findet im Frühjahr eine Einkaufsnacht statt, die in die Aktion „Blumengrüße aus Birkenfeld“ eingebunden wird. Im Herbst folgt mit dem Stadtfest inklusive verkaufsoffenem Sonntag der große Veranstaltungsklassiker und Publikumsmagnet, bevor in der Weihnachtszeit die Aktion „Knack die Nuss“ auf dem Programm steht. Da die Leistungsschau des heimischen Handels und Gewerbes hingegen nur alle zwei Jahre im Sommer organisiert wird und die nächste Auflage turnusgemäß erst 2019 ansteht, hätte es 2018 in den nächsten Monaten eine längere Veranstaltungspause gegeben.

Durch das Abendshopping am 22. Juni wird diese Lücke nun gefüllt. Die Fördergemeinschaft kündigt an, dass sie ein Rahmenprogramm zusammenstellen will, „bei dem wohl nur wenige Wünsche offenbleiben“.

Sie weist zudem darauf hin, dass an diesem Termin der letzte Unterrichtstag ist „und daher besonders alle Schüler eingeladen sind, den Beginn der Sommerferien in den Straßen der Stadt Birkenfeld zu feiern“. Die Erwachsenen sollen mit der Ankündigung gelockt werden, dass sie in den Fachgeschäften der Innenstadt „besonders attraktive Angebote oder Sonderaktionen“ erwarten.

Stände entlang der Straßen

In leer stehenden Geschäften sowie an Ständen, die entlang der Straßen aufgebaut werden sollen, informieren Handwerker und Dienstleistungsbetriebe über spezielle Sommerangebote. Zudem sollen an Knotenpunkten im Stadtzentrum Straßenkünstler auftreten und Hobbykünstler ihre Produkte anbieten. Das soll die Besucher zum ausgedehnten Bummeln in der Stadt animieren. Garniert wird das Ganze durch besondere Aktionen in den gastronomischen Betrieben der Innenstadt.

Doch am 22. Juni wird nicht nur am Abend einiges in der Kreisstadt geboten. Schon am Nachmittag feiert die Kita am Kirchplatz eine große Jubiläumsfeier anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens. Zudem wir der der neue E-Bike-Laden Birkenfelder Radhaus eröffnet.