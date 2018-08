Neue Bäume im Zentrum von Birkenfeld: Linden kehren in Friedrich-August-Straße zurück

Dieser Arbeitseinsatz einer Gärtnerei hat für Birkenfeld eine besondere Bedeutung, weil sich damit eine sehr bewegte und allseits bekannte Vorgeschichte verbindet. Am Donnerstag wurden am linken Rand der Friedrich-August-Straße zwischen dem neuen Kreisel und dem Museum acht kleine Linden gepflanzt. „Ursprünglich sollte das zwar schon vorigen Herbst geschehen, aber wichtig ist vor allem, dass sie jetzt endlich da sind, weil diese Angelegenheit viele Leute in der Stadt sehr bewegt hat“, sagt Bürgermeister Miroslaw Kowalski.

Es ist vollbracht: Am Rand der inzwischen ausgebauten Friedrich-August-Straße stehen seit Donnerstagnachmittag wieder Lindenbäume. Bis sie allerdings so stattlich aussehen wie ihre vor einigen Jahren unter heftigen Protesten gefällten Vorgänger, wird es noch lange dauern.

Foto: Stadt Birkenfeld

Denn als der Stadtrat in der Ära von Kowalskis Vorgänger Peter Nauert im Jahr 2006 erstmals beschloss, dass im Zuge des damals noch geplanten Ausbaus der Friedrich-August-Straße die dort stehenden elf alten Linden gefällt werden sollen, wurde diese Entscheidung zu einem Riesenpolitikum und führte zu heftigen Protesten von Bürgern. Die Mehrheit im Stadtrat hatte damals unter anderem darauf verwiesen, dass das Wurzelwerk der Bäume einem verkehrssicheren Ausbau der Gehwege, die verbreitert werden sollten, behindern würden. Ohnehin seien die Bäume vorgeschädigt, was auch durch ein Gutachten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) belegbar sei. „Diese Entscheidung, mit der wir nicht einverstanden waren, hat dazu geführt, dass sich unsere Bewegung formiert hat“, sagt Birgit Thesen. Sie vertritt nach wie vor die damals gegründete Gruppierung „Bürger für Bürger“ im Stadtrat. Thesen erinnert im NZ-Gespräch auch daran, dass ursprünglich eine ersatzlose Fällung der Linden geplant war, die in der Zeit unter oldenburgischer Herrschaft vermutlich um das Jahr 1900 gepflanzt wurden und im Ensemble mit den Bäumen derselben Art in der Schneewiesenstraße und der Schlossallee „das Gesicht von Birkenfeld geprägt haben“. Nachdem es zuvor eine beinahe schon legendäre SWR-Fernsehsendung zu diesem Thema gab, änderte der Rat seinen Beschluss Anfang 2008 insofern um, als nun doch eine Neuanpflanzung der Bäume erfolgen sollte und die Linden so lange stehen bleiben sollten, bis die Ausbauarbeiten in der Friedrich-August-Straße tatsächlich beginnen. Das war dann im Februar 2015 der Fall, als die alten Linden zum Bedauern vieler Birkenfelder schlussendlich doch der Motorsäge zum Opfer fielen. Auftraggeber der aktuellen Neuanpflanzungen war nun laut Kowalski der Landesbetrieb Mobilität (LBM), weil „das noch eine Bringschuld im Zusammenhang mit der Gesamtbaumaßnahme in der Friedrich-August-Straße, der Schneewiesenstraße und dem Bau des Kreisels ist“.

Natürlich sind die neuen Linden noch klein und bei Weitem nicht so stattlich wie ihre Vorgänger. „Aber sie werden nun ja auch lange Zeit, vielleicht sogar die nächsten 100 Jahre, Zeit zum Wachsen haben“, sagt der Stadtchef. Und auch Birgit Thesen betont: „Es ist positiv, dass jetzt die neuen Linden gepflanzt wurden.“

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner