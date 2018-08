Neue Ausstellung im Edelsteinmuesum: Antike Prunkstücke sind von vielen Geheimnissen umhüllt

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Es wurde so richtig voll im Kellergewölbe des Deutschen Edelsteinmuseums, als am Freitagabend die neue Sonderausstellung „Prunkstücke römischer Kaiser“ eröffnet wurde. Sie füge sich, so erklärte Dieter Hahn, der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Museums, „nahtlos in die Serie der bisherigen herausragenden Sonderschauen“ ein. In der Tat sind die Vitrinen bei den „Prunkstücken“ zwar etwas leerer geblieben als sonst üblich, aber was der Besucher zu sehen bekommt, ist dafür in mehrfacher Hinsicht um so bemerkenswerter. Ins Auge fallen vor allem eine Reihe Repliken antiker Großkameen, die die berühmtesten ihrer Art sein dürften.