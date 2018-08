Neu und kostenlos: Mobile Wander-App für die Hahnenbachtaltour

Die Verbandsgemeinde Rhaunen bietet ihren Wandergästen mit der mobilen Wander-App für die Traumschleife „Hahnenbachtaltour“ einen besonderen Tourenbegleiter, der den Wanderer – auch offline – sicher entlang der Tour zum Saar-Hunsrück-Steig navigiert und zu den besonderen kulturellen und naturkundlichen Highlights wie der rekonstruierten keltischen Höhensiedlung „Altburg“, der Hellkirch, dem Schiefer-Besucherbergwerk, einem Wassererlebnispfad oder der Burgruine Schmidtburg führt.

So sieht die Darstellung der Hahnenbachtaltour in einer Wander-App aus. Grafik: Tourenplaner RLP Foto: frei

Die App wurde gemeinschaftlich durch die Verbandsgemeinde Rhaunen und den Anbieter GeoGLIS mit Sitz in Eckernförde entwickelt. Sie ist für Android-Geräte (Smartphones und Tablets) nutzbar. Eine Erweiterung für das Apple-Betriebssystem IOS ist geplant. In der App ist die Onmaps-Karte online sowie offline in unterschiedlichen Layouts verfügbar. Die Offline-Karten können durch den Nutzer für bestimmte Gebiete heruntergeladen werden, wodurch auch bei einer schlechten Netzabdeckung eine Nutzung der Karte ermöglicht wird. Die App kann über GPS den aktuellen Standort des Nutzers abrufen und auf der Karte darstellen und bietet damit die Möglichkeit, sich im Gelände zu orientieren und einem dargestellten Routenverlauf zu folgen.

Der Nutzer kann über ein entsprechendes Menü das gewünschte Kartenlayout auswählen und gegebenenfalls Karteninhalte (Sehenswürdigkeiten, Touren) ein- und ausblenden, wodurch die Lesbarkeit der Karte verbessert wird. Die einzelnen Kartenelemente können angewählt werden, und es erscheinen weiterführende Informationen zum Beispiel Beschreibungen, Bilder, Öffnungszeiten oder Hinweise auf Gastronomie.

Die App bietet auch die Möglichkeit, sich die beschreibenden Texte zu den „POIs“ (Points of Interst/Sehenswürdigkeiten) und Routen in Sprache umwandeln und vorlesen zu lassen. Hierdurch können zum Beispiel auch Menschen mit Seheinschränkung/-behinderung die Inhalte der App nutzen oder sie können mehreren Personen einer Besuchergruppe gleichzeitig präsentiert werden.