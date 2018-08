Naturwildpark: Ausgebüxter Elch spielte das Unschuldslamm

Carl Gustaf ist wieder da. Wer sich jetzt fragt, wo der schwedische König denn gesteckt hat, der ist einem Missverständnis erlegen: Die Rede ist von einem vierjährigen Elch – genauer gesagt von Carl Gustaf II., Sohn von Carl Gustaf und Silvia –, der im Naturwildpark Freisen lebt und ganze drei Monate lang ausgebüxt war. Nachdem Unbekannte den Zaun des Geheges durchgeschnitten hatten, nutzte er die Gunst der Stunde für einen spontanen Ausflug. Mit vereinten Kräften konnten ihn Mitarbeiter des Naturwildparks am Freitagabend betäuben und unbeschadet wieder nach Hause bringen.

Wie die Unschuld vom Lande schaute Carl Gustav II., als er nach seinem dreimonatigen Ausflug wieder eingefangen worden war. Jetzt ist er wieder froh und munter in seinem Gehege.

Foto: Wildfreigehege Freisen

„Wir sind natürlich heilfroh, dass er unverletzt zurück ist“, sagt Matthias Broszeit vom Naturwildpark auf NZ-Nachfrage. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er in ein Auto gelaufen wäre.“ Dieser Satz macht deutlich, dass diese abenteuerlich klingende Geschichte auch böse hätte enden können. Immerhin geht es um ein Tier mit einem Stockmaß von 1,80 Meter und einem Gewicht von 500 bis 600 Kilogramm. „Mir ist ein Rätsel, was sich die Täter dabei gedacht haben, als sie den Zaun aufgeschnitten haben“, sagt er, noch immer leicht erbost. „Vermutlich hatten sie den Kopf leer.“ Zumal man irgendwann gezwungen gewesen wäre, den Elch zu erschießen, wenn das Einfangen weiterhin nicht geklappt hätte.

Dazu kam es glücklicherweise nicht. Auch wenn es anfangs ein ums andere Mal misslang, Carl Gustaf II. zur Rückkehr zu bewegen, blieb Matthias Broszeit ruhig. „Das Wichtigste ist, Geduld zu haben“, betont er. Deshalb habe das Ganze letztlich auch drei Monate gedauert. „Wir können dem Elch nicht den ganzen Tag hinterherlaufen, zumal er immer den Gang reingemacht hat, wenn er uns gesehen hat.“ So habe man ihn in Ruhe gelassen, wohl wissend, dass er sich in ein bis zwei Kilometern Umkreis aufhielt.

Letztlich zahlte sich die Taktik aus. In der vergangenen Woche erhielt Matthias Broszeit von einem Freund einen Hinweis, dass der Elch in der Nähe von Mosberg gesehen worden sei. „Am Freitagabend, um kurz nach neun, haben wir uns dann an ihn rangepirscht und ihn narkotisiert“, erzählt er. Sieben Leute waren anschließend notwendig, um das Tier auf den Anhänger zu hieven, wo es über Nacht schlafen konnte.

Und wie reagierte Carl Gustaf, als sich am nächsten Morgen die Anhängertür öffnete? „Er hat getan, als sei nie etwas passiert“, sagt Matthias Broszeit lachend. „Er hat sich umgedreht und direkt ein bisschen Gras gefressen.“ Jetzt ist er wieder in seinem Gehege und wartet auf die Besucher, die ihn bestaunen wollen. Die Sicherheitsvorkehrungen will Broszeit trotz des Vorfalls nicht verschärfen – auch weil es absolute Sicherheit nicht gebe. „Es kann auch ein Baum auf den Zaun fallen. Wenn wir uns dagegen rüsten wollten, müssten wir Eisengitter installieren, aber das würde zu weit führen.“

Von unserem Redakteur Peter Bleyer