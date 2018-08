Naturbad-Eröffnung hängt vom Wetter ab

„So ein Wetter wie in den vergangenen Tagen: Das wär's ...“, kommentiert Friedrich Marx mit einem Stirnrunzeln. Der Idar-Obersteiner Bürgermeister bremst aber mit Blick auf die Naturbad-Eröffnung die Euphorie: „Eigentlich wollten wir das Bad nächste Woche aufmachen. Wenn ich mir allerdings die 16-Tage-Vorhersage so betrachte, ergibt das eher keinen Sinn: Das Wetter wird offenbar nicht besonders gut.“ Bei 17 Grad und bedecktem Himmel, da komme bekanntlich kaum jemand ins Bad – außer den hartgesottenen Schwimmern, denen das Wetter egal ist. Insofern könne sich die Eröffnung durchaus noch ein wenig hinziehen. Alle „Hausaufgaben“ seien gemacht: Das Bad ist starklar.

Neben dem üblichen Aufwand mussten allerdings Leitungen innerhalb des Bades und auch eine Zuleitung in Kirschweiler repariert werden: Aufwendige Maßnahmen, die nicht vorhersehbar und auch nicht gerade billig waren, betont Marx. Gerade mal 10.128 Gäste wurden in der Saison 2017 gezählt, 2016 hatten 13.030 Gäste das Bad besucht. Mit rund 14.000 Gästen hat man kalkuliert. Diese Zahl wurde deutlich unterschritten. Und das lag, sagt Marx, ganz klar am Wetter. Jahrzehntelange Erfahrung zeige: Temperaturen von 28 Grad und darüber, dazu blauer Himmel und Sonnenschein – dann strömen die Massen. Ein Grad weniger und bewölkt: „Da kommt dann kaum jemand.“ Solche sehr heißen Tage hatte der recht angenehme Sommer 2017 nicht oft zu bieten.

Bleibt die Hoffnung, dass der Sommer 2018 bessere Voraussetzungen liefert. Marx hatte im Rahmen einer Werksausschusssitzung im September auch betont: „Wir werden unsere Werbung optimieren, die Anzeigen professionell gestalten lassen. Das lockt vielleicht dann doch den einen oder anderen Gast mehr ins Naturbad.“

Ideen hierzu gibt es mittlerweile, aber noch keine konkreten Pläne: „Ich bin davon überzeugt, dass unser Naturbad hervorragend zum Nationalpark passt. Da lässt sich eine Verbindung herstellen.“ Er könne ohnehin nicht verstehen, dass die Freibadfans gegenüber dem Angebot im Tiefensteiner Staden eher zurückhaltend reagieren. „Auch wenn man nur mal die Füße ins Wasser halten und einen Kaffee trinken will, ist das dort eine herrliche Atmosphäre. Wir haben ja den Bistrobereich eigens dafür ausgestaltet.“

Das Hallenbad bleibt auch während der Sommersaison geöffnet: „Wir haben uns ja eindeutig für eine 360-Tage-Öffnung ausgesprochen.“ Mit der Geldwertkarte, die Rabatte einräumt, können Schwimmer sowohl das Naturbad als auch das Hallenbad besuchen. Für Erwachsene kostet die Tageskarte 3,50 Euro, die Familien-Tageskarte 3 Euro und der Spättarif ab 17 Uhr 2 Euro. Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren kostet die Tageskarte 2 Euro, die Familien-Tageskarte 1,50 Euro und der Spättarif 1 Euro. Perspektivisch, kündigt Friedrich Marx an, würden diese Preise aber wohl nicht zu halten sein.

