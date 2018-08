Natur spielerisch kennengelernt: Die ersten Junior-Ranger erhalten ihre Urkunden

Bei der Nationalpark-Akademie im Kommunikationszentrum des Umwelt-Campus Birkenfeld wurden am Montagabend 13 Kinder als erste Junior-Ranger im Nationalpark Hunsrück-Hochwald ausgezeichnet. Umweltstaatssekretär Thomas Griese überreichte die Zertifikate.

Die ersten Junior-Ranger des Nationalparks erhielten am Montagabend bei der Nationalpark-Akademie im Kommunikationszentrum des Umwelt-Campus Birkenfeld ihre Auszeichnung aus der Hand von Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Vierter von rechts). Die großen Ranger waren natürlich auch dabei.

Foto: Stephanie Schepp/Nationalparkamt

Mit dem speziellen Programm Junior-Ranger haben die Jungen und Mädchen über zehn Monate im Nationalpark die Natur spielerisch kennen und schätzen gelernt: Die Elf- bis Vierzehnjährigen haben zum Beispiel ihren großen Mentoren beim Wildkatzenmonitoring geholfen, die Lockstöcke mit Baldrian präpariert, Wildkatzenhaare eingesammelt oder einen Einblick in die Erforschung des Rotwilds mittels GPS-Sendern erhalten. „Für den Einsatz für unseren Wald und unsere Natur möchte ich mich bei allen Junior-Rangern herzlich bedanken“, sagte Thomas Griese bei der Überreichung der Auszeichnungen

Die Junior-Ranger-Gruppe hat einen umfassenden Einblick in den Nationalpark bekommen. Auf ihren monatlichen Treffen mit den „großen“ Rangern haben sie die natürlichen Abläufe der „wachsenden Wildnis“ kennengelernt und einen Einblick in die Arbeit der professionellen Naturschützer erhalten. „Sie sind zu richtigen Experten in der Natur geworden“, sagte der Staatssekretär. Aktuelle Untersuchungen zeigten, dass die Lage für die Artenvielfalt auch bei uns in Deutschland ernst ist: Rund 65 Prozent der Schmetterlinge und etwa 50 Prozent der Brutvogelarten wie Spatz, Feldlerche oder Schwalbe sind gefährdet, führte Griese aus. „Daher haben wir das Landesprogramm ‚Aktion Grün‘ ins Leben gerufen: Gemeinsam mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis wollen wir so das Artensterben in Rheinland-Pfalz aufhalten. Das Junior-Ranger-Programm bietet bereits Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die Natur und die Wildnis im Nationalpark zu erleben. Denn nur wenn Menschen die Einzigartigkeit der Natur kennenlernen und ihren Wert begreifen, schützen sie diese auch langfristig“, erklärte der Staatssekretär.

Die Kinder haben nun ein Zertifikat als Junior Ranger und werden weiterhin aktiv im Nationalpark bei Führungen, Naturschutzmaßnahmen, Forschungsprojekten und anderen Aktivitäten mithelfen.Ab September startet eine neue Junior-Ranger-Gruppe im Nationalpark. Für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren sind noch einige wenige Plätze frei.