Natur geht immer in der Tourismus-Werbung

Birkenfeld

Natur geht immer in der Werbung. Und damit auch das Thema Nationalpark. Welche Wirkung das haben kann, hat Sandra Wenz, die Leiterin der Tourist-Info Birkenfelder Land, bei einem gemeinsamen Stand mit Touristikern aus dem Schwarzwald in Mannheim erfahren. Auch der Schwarzwald hat einen Nationalpark, beide, der im Hunsrück und der in Baden-Württemberg, sind neu und müssen beworben werden. In Mannheim hat Wenz vielleicht deutlicher als je zuvor gemerkt, „wie sehr das Thema die Leute interessiert“. Sie ist überzeugt: „Mit dem Nationalpark lässt sich gut werben, wir müssen ihn nur noch besser erklären.“