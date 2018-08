Nationalparkfest im Westrich: Vorhaben ist gescheitert

Das wäre doch mal was gewesen: Nationalparkfest 2019 in Baumholder, viele Besucher und eine große Bühne, auf der sich die Westrichstadt überregional präsentieren kann. Die Pläne waren da, Gespräche wurden geführt – doch letztlich konnten sich die Verbandsgemeinde und der Freundeskreis des Nationalparks, der das Fest vor drei Jahren ins Leben gerufen hatte, nicht einigen. Bei der Form der Veranstaltung kam man einfach nicht auf einen Nenner.

Wenn es nach VG-Chef Bernd Alsfasser gegangen wäre, hätte man das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest mit dem Nationalparkfest zusammengelegt. Doch die Mitglieder des Freundeskreises Nationalpark Hunsrück sprachen sich gegen diese Idee aus. Foto: Archiv Benjamin

„Wir wollten das Fest mit dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest zusammenlegen“, erklärt VG-Chef Bernd Alsfasser auf NZ-Anfrage. „Aber der Freundeskreis Nationalpark war der Ansicht, dass das Nationalparkfest separat stattfinden müsse.“ Nach Rücksprache mit seinen Bürgermeisterkollegen innerhalb der VG sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass man keine zwei getrennten Veranstaltungen wolle. „Die Amerikaner sind ein wichtiger Teil der Stadt, das sollte man schon würdigen.“

Stadtchef Günther Jung stimmt Bernd Alsfasser vollumfänglich zu. „Ich bin da 1:1 bei ihm, die Amerikaner gehören zu Baumholder wie die deutsche Bürgerschaft“, betont er. Den Standpunkt der Initiatoren könne er nicht ganz nachvollziehen. „Den Aufwand für ein weiteres Fest zu betreiben, steht auch in keiner Relation. Man hätte versuchen müssen, alles unter einen Hut zu bekommen.“ Über die Entscheidung gegen ein Nationalparkfest in Baumholder sei er natürlich traurig.

Hans-Joachim Billert, Vorsitzender des Freundeskreises Nationalpark Hunsrück, erklärt, was ihn und seine Kollegen dazu bewogen hat, gegen eine Kooperationsveranstaltung zu stimmen. „Wir hatten die Befürchtung, dass dadurch der Charakter des Nationalparkfestes verloren geht“, sagt er. Er selbst habe eine große Affinität zu den Amerikanern, aber letztlich solle der Nationalpark im Vordergrund stehen.

Gleichzeitig betont er, dass man nicht im Dissens auseinandergegangen sei. „Wir waren uns einig, dass das eine tolle Nummer in Baumholder wäre“, versichert er. „Aber gegen Ende ist die Kommunikation leider vorwiegend über E-Mail gelaufen, weil viele in Urlaub waren.“ So hätte man keine Lösung mehr erarbeiten können, und das Ganze habe sich schließlich zerschlagen.

Billert gibt aber auch unumwunden zu, dass die Organisation eines solches Nationalparkfestes, wie es 2018 in Veitsrodt und 2017 am Bostalsee über die Bühne ging, eine Gemeinde schon sehr belasten könne. „Das ist für alle Beteiligten ein riesiger Aufwand“, sagt er. „Deshalb kam schon der Gedanke auf, ob man es unbedingt in dieser Größe machen müsse oder nicht vielleicht das Konzept ändern könne – hin zu einem kleinen Fest.“

Solche Überlegungen können auch den Verantwortlichen in Baumholder Mut machen. Der Zug „Nationalparkfest im Westrich“ ist sicher noch nicht abgefahren. „Ein anderes Mal klappt es bestimmt“, sagt Hans-Joachim Billert.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer