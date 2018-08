Nationalparkamt: Vergabe geht in Runde zwei

Am Dienstag ist die Bieterfrist für die zweite Ausschreibung zum geplanten Neubau des Nationalparkamtes ausgelaufen. Wie viele Bieter sich beworben haben, möchte der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in Mainz auch auf Nachfrage nicht mitteilen.

Foto: dpa

In einer ersten Bewerbungsrunde Anfang des Jahres hatte es keinen einzigen Bewerber gegeben, der die hohen Zugangshürden bewältigen und zugelassen werden konnte – was das Projekt zeitlich zurückwarf. Jetzt stehen offenbar ausreichend Bieter bereit: „Jetzt beginnt die Sichtung und Prüfung dieser Gebote. Wenn ein geeigneter Bieter dabei ist, kann der Auftrag für die Planungsleistung voraussichtlich Ende Oktober erteilt werden“, teilt Claudia Renner, Leiterin Unternehmenskommunikation, auf NZ-Anfrage mit. Als Bauzeit nennt der LBB etwa ein Jahr.

Das neue Funktionsgebäude soll in Holzbauweise auf dem Gelände des Umwelt-Campus Birkenfeld entstehen. Sowohl das Amt selbst wie auch die politischen Vertreter im Kreis Birkenfeld versprechen sich von diesem Schritt Synergieeffekte etwa bei der Forschung, aber auch bei der Nutzung von Gemeinschafts- und Funktionsräumen gemeinsam mit der Hochschule.

Der Ministerrat hatte dem Wunsch der kommunalen Familie vor einem Jahr in seiner Sitzung am Erbeskopf entsprochen und grünes Licht für den Neubau auf dem Campus-Gelände, im Bereich des ehemaligen Heizwerks der US-Liegenschaft in Neubrücke, gegeben. Laut Ausschreibungstext soll das neue Gebäude als „Leuchtturmprojekt für klimaneutrales Bauen“ realisiert werden. Das gilt sowohl für die energetische Konzeption als Passivhaus, das sich die benötigte Energie etwa mit Fotovoltaik selbst erwirtschaftet, als auch für die eingesetzten Baustoffe. Die Holzbauweise gilt als gesetzt, Holz soll auch beim Innenausbau dominieren.

Eine „Nachhaltigkeitsbewertung im hohen Standard“ werde angestrebt. Bei der Gebäudetechnik liegt der Fokus laut Ausschreibung auf einer „betriebskostenoptimierten Planung“. Vorgesehen sind 35 Büros mit einer Fläche von insgesamt 723 Quadratmetern, ein Besprechungsraum, Teeküche, Lagerraum sowie ein Hörsaal von 200 Quadratmetern. Hinzu kommen die üblichen Funktionsräume. Die geschätzten Gesamtbaukosten liegen bei 5,9 Millionen Euro brutto.

Von einer klassischen Win-win-Situation spricht Harald Egidi, Leiter des Amtes: „Nicht nur, dass wir Räume und Einrichtungen der Hochschule mitnutzen können, wir rücken auch näher ran an Forschung und junge Leute.“ Zudem werde die Erreichbarkeit für Besucher, aber auch für seine Mitarbeiter dank des benachbarten Regionalbahnhofs verbessert. „Und das passt natürlich auch perfekt zu unseren Plänen für ein E-Mobilitätskonzept gemeinsam mit dem Ifas-Institut.“ Dabei soll auf dem Gelände der Hochschule eine Art Eingangsportal für den Nationalpark mit einer E-Carsharing-Plattform und Ladestationen für Elektro-Autos und -Fahrräder entstehen. Derzeit ist das Nationalparkamt provisorisch in den ehemaligen Räumen der Oldenburg-Kaserne in Birkenfeld auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung untergebracht.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt