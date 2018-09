Die Umweltschutzorganisation Greenpeace nannte die beiden vor Jahren die Lübecker Waldrebellen: Lutz Fähser und Knut Sturm haben Lübecks Stadtwald nach einem Konzept verändert, das gut 10 Prozent der Fläche (471 von 4600 Hektar) unbewirtschaftet lässt. Der Grundgedanke: Eine natürliche Waldgesellschaft, in der sich Bäume ohne menschlichen Einfluss entwickeln und durch die natürliche Auslese durchsetzen, sei langfristig die risikoärmste und produktivste Form im Umgang mit dem Wald. Sturm referierte am Montagabend im der Vortragsreihe der Nationalpark-Akademie auf dem Umwelt-Campus in Neubrücke. Einen Tag später stand er wieder auf der Bühne, diesmal zusammen mit Fähser: Die beiden erhielten in Darmstadt den Umweltpreis eines Unternehmensnetzwerks für nachhaltiges Wirtschaften, das sich Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management nennt.

Umdenken erfolgte 1995 Umdenken erfolgte 1995 Fähser war 1986 als Forstamtsleiter vom Lübecker Senat beauftragt worden, das Konzept einer naturnahen Waldnutzung auszuarbeiten. 1995 beschloss die Bürgerschaft, den Stadtwald nach diesem Konzept zu bewirtschaften. ...

