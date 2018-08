Nationalpark: Im Jahr 2017 wurde weniger Holz geerntet

Trotz der augenscheinlichen massiven Holzeinschläge im Nationalpark Hunsrück-Hochwald – etwa im Thranenbruch bei Börfink – ist die Nutzholzverwertung im zweiten Jahr des Bestehens des Schutzgebiets zurückgegangen. Das teilt das Mainzer Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten auf NZ-Anfrage mit.

So sieht es derzeit an manchen Stellen ​im Nationalpark nach den massiven Kahlschlägen in den Moorflächen aus.

Foto: Klaus Borger



Wurden im Jahr 2015 41.400 Festmeter Fichte einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt, waren es ein Jahr später 44.400 Festmeter. Im zurückliegenden Jahr wurden dann nur noch 34.100 Festmeter entnommen und zu etwa 80 Prozent an Sägewerke in direkter Nachbarschaft verkauft, wie das Ministerium mitteilt. Der frühere Staatssekretär im saarländischen Umweltministerium, Klaus Borger, hatte in seiner massiven Kritik an der Nationalpark-Verwaltung (siehe NZ von Freitag) unterstellt, dass die Entfichtungsmaßnahmen auf früheren Moorflächen im Nationalpark auch mit dem Hintergedanken vorgenommen würden, die rheinland-pfälzische Landeskasse auffüllen zu wollen.

Vor Gründung des Nationalparks waren auf den entsprechenden Gemarkungen im Staatsforst in den Jahren 2013 und 2014 42.200 beziehungsweise 51.400 Festmeter verwertet worden. Die Nettoerlöse vorher/nachher sind indes nicht vergleichbar, da das Gebiet vor der NLP-Gründung zu vier unterschiedlichen Forstämtern gehörte. 2016 seien auf diesem Wege etwa 90.000 Euro in den Landeshaushalt geflossen, im vergangenen Jahr 62.000 Euro. Für 2015 wurde gar eine Unterdeckung in Höhe von rund 70.000 Euro im Landeshaushalt bilanziert – eine Erfahrung, die auch kommunale und private Waldbesitzer immer wieder mal machen, etwa aufgrund schlechter Marktpreise oder hoher Erntekosten.

Wie das Ministerium mitteilt, können „in einer Übergangsphase von 30 Jahren in den sogenannten Entwicklungsbereichen des Nationalparks auch weiterhin gezielt Maßnahmen durchgeführt werden, um eine natürliche Entwicklung schneller einzuleiten“. So werden im Randbereich Nadelwaldbestände mit jungen Buchen unterpflanzt, damit sich dort auf Dauer buchenbetonte Mischwälder entwickeln. Hierdurch soll einer möglichen Borkenkäferproblematik vorgebeugt werden.

Zur Vorbereitung dieser Flächen und zwecks Förderung der jungen Buchen können die Nadelwaldbestände immer wieder mal durchforstet werden. Zudem werden im Rahmen des EU-Life-Projekts „Hochwald“ zahlreiche Maßnahmen zur Renaturierung der für den Hunsrück typischen und einzigartigen Hangbrücher (Hangmoore) initiiert. „Hierbei werden ebenfalls Fichten entnommen. Diese Maßnahmen werden von einem intensiven Monitoring begleitet.“

Spätestens nach der 30-jährigen Übergangsphase sollen dann 75 Prozent der Nationalparkfläche der natürlichen Entwicklung überlassen werden – so sieht es das NLP-Gesetz vor. Laut Ministerium konnte im Jahr 2017 der Anteil des sogenannten Wildnisbereichs bereits auf mehr als 30 Prozent angehoben werden – damit liegt man über dem Plansoll. Stefan Conradt