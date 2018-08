Naheland-Touristik: VG Birkenfeld soll Austritt überdenken

Kreis Birkenfeld/Bad Kreuznach. Während Landrat Matthias Schneider sich bei der anstehenden Kommunalreform strikt gegen eine Fusion des Landkreises Birkenfeld mit Bad Kreuznach ausspricht, will er bei der Tourismusvermarktung an der Kooperation mit den östlichen Nachbarn unter dem Dach der Naheland-Touristik (NLT) festhalten: „Solange es keinen Plan B gibt, gibt es dazu keine Alternative“, ist der Birkenfelder Kreischef überzeugt. Bei der jüngsten Gesellschafterversammlung der Touristikorganisation mit Sitz in Kirn hätten sich alle beteiligten Kommunen „ohne Wenn und Aber“ zur NLT bekannt, berichten Landrat Schneider und seine Bad Kreuznacher Kollegin Bettina Dickes im Gespräch mit der NZ. Von einem Austritt weiterer Gebietskörperschaften – die VG Birkenfeld hat diesen Schritt schon 2016 vollzogen und kämpft jetzt mit den Auswirkungen, unter anderem hat man keinen Zugriff mehr auf das Buchungsportal Deskline – sei keine Rede, auch nicht seitens der VG Baumholder, berichtet der Kreischef.

Dennoch müsse sich die Naheland-Touristik neu aufstellen: „Der Markt verändert sich. Wir haben mittlerweile keinen Wachstums-, sondern einen Verdrängungswettkampf, in dem wir uns gegen andere Urlaubsdestinationen durchsetzen und von ihnen abheben müssen“, wird Schneider nicht müde zu verkünden. „Das wird die erste Aufgabe der Naheland-Touristik in den kommenden Jahren sein.“

Während das Thema Tourismus im Kreis Birkenfeld mit Gründung des Nationalparks erheblich an Dynamik gewonnen hat, hat die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes in der Haushaltssitzung ihres Kreistags verkündet, das Thema nun zur Chefsache zu machen und „auf der Agenda 2018 weit nach oben schieben“ zu wollen. Wörtlich sagte sie: „Wir werden uns im Tourismus neu aufstellen“ – notfalls auch ohne die bisherigen Partner im Westen.

Kreistagssitzung in Kirn

Doch soweit soll es nicht kommen: Damit sich die Kritiker der NLT – und die Kritikansätze sind je nach Herkunftsregion sehr unterschiedlich – aussprechen können, haben Dickes und Schneider für Montag, 5. März, eine allererste gemeinsame Sitzung der beiden Kreistage anberaumt, die wahrscheinlich im Kirner Gesellschaftshaus stattfinden wird. Einziger Tagesordnungspunkt der historischen Sitzung: Tourismus.

Matthias Schneider möchte den anerkannten Fremdenverkehrsexperten und langjährigen Direktor der Südtirol-Marketing, Christoph Engl, zu dieser Sitzung einladen, der Politikern und Touristikern schon beim Nahe-Touristiktag im Oktober ins Gewissen geredet hatte. Seine Kernkritik damals: „Das Naheland ist im Tourismus keine Marke.“ Der erste Schritt auf dem Weg hin zu einer Neuaufstellung ist bei der Naheland-Touristik bereits getan: In den neuen Prospekten und im Katalog für 2018, der in wenigen Tagen erscheint, ist analog zur aktualisierten Tourismusstrategie 2020 nicht mehr vom „Naheland“, sondern ganz konsequent nur noch von der „Nahe“ die Rede. Das wurde bereits 2015 beschlossen und findet auch in den neuen Katalogen und Prospekten für 2018, die in Kürze erscheinen, seinen Niederschlag.

Kritik aus dem Kreis Birkenfeld

Die von allen gewünschte Neuausrichtung, die sich nach Meinung der Experten auf weniger Säulen als bisher – 2,5 statt fünf – gründen soll, wird nicht einfach werden: Während der Kreis Bad Kreuznach darauf drängt, den Fokus noch stärker auf die Bereiche Wellness und Gesundheit zu legen, fühlt sich der Landkreis Birkenfeld schon jetzt abgehängt und nicht ausreichend vertreten. Vor allem der Nationalpark als Alleinstellungsmerkmal, als „Juwel für die Vermarktung“ oder als „Geschenk Gottes für jeden Touristiker“ (so einige Wortmeldungen) werde von den Kirnern viel zu stiefmütterlich behandelt.

Diese Kritik weist NLT-Geschäftsführerin Ute Meinhard von sich: „Das stimmt so nicht.“ In Wahrheit sei es so, dass es derzeit noch zu wenig attraktive Produkte – also touristische Angebote – aus dem Bereich der Nationalparkregion gebe. Die zu erarbeiten, sei aber nicht Aufgabe der NLT, sondern der Akteure rund um den Nationalpark – also das NLP-Amt, die Touristiker vor Ort, der neue Regionalentwicklungsverein oder Private. Matthias Schneider verweist auf laufende Bemühungen wie die Bike-Region oder den Bikepark am Idarkopf. „Aber das braucht Zeit. Die Dinge entwickeln sich“, ist er sich mit Dickes und Meinhard einig. Gemeinsames Ziel müsse es sein, „dass wir am Markt besser wahrgenommen werden“ (Meinhard).

Dass, was bisweilen aus dem Landkreis Birkenfeld von der Naheland-Touristik gefordert werde, könne das 4,5 Mitarbeiter zählende Team gar nicht leisten, ist Schneider überzeugt: „Es wäre toll, wenn wir hier in Kirn eine Kraft nur für den Nationalpark hätten. Die haben wir aber nicht.“ Die Mitarbeiter bräuchten mehr Zeit für ihre Kernaufgaben, sie würden zum Teil zu sehr mit Ansprüchen der Gesellschafter belastet, nimmt Schneider auch die Hauptamtlichen in beiden Kreisen in die Kritik. Die Fachkompetenz liege bei der Naheland-Touristik, sagt auch Bettina Dickes: „Das Herz schlägt in Kirn, hier kann man alle Kirchtürme aus der Region zusammentragen.“ Das Meinhard-Team sorge für eine strukturierte Organisation, koordiniere und fungiere als Produkt- und Qualitätsmanager, formuliert die CDU-Landrätin ihre Vision einer künftigen Tourismusstrategie.

Auch das Innenmarketing soll im Zuge der Neustrukturierung verstärkt werden. Bettina Dickes, die selbst begeisterte Wanderin ist und den neuen Hildegard-Weg mit initiiert hat, fände es toll, wenn noch mehr Bad Kreuznacher im Nationalpark wandern gingen und noch mehr Menschen aus dem Landkreis Birkenfeld an die Nahe zum Wein genießen kämen.

Ziel ist ein Grundlagenpapier

Ziel der gemeinsamen Sitzung im März soll es sein, ein Grundlagenpapier für die weitere Arbeit der NLT zu erarbeiten. Das gelingt natürlich nicht an einem Nachmittag. Daher sollen sich Arbeitsgruppen und Workshops anschließen, lautet der Plan. Nur wenn alle gemeinsam an einem Strick zögen, bekomme man die Kuh vom Eis, ist Schneider überzeugt. Eine Vermarktung des Nationalparks ohne die VG Birkenfeld würde sehr schwierig, deshalb gelte weiterhin: „Die Türen stehen weit offen. Nur wer konstruktiv mitarbeitet, kann etwas zum Besseren hin bewegen“, appellieren Dickes, Meinhard und Schneider im NZ-Gespräch ein weiteres Mal an die Verantwortlichen in der VG Birkenfeld, ihren Austritt zu überdenken.

Tourismus-Strategie 2020 setzt auf aktive Naturgenießer

Schon 2015 beschlossen die Gesellschafter der Naheland-Touristik, sich nur noch auf den Namen „Nahe“ statt auf das künstliche Gebilde „Naheland“ zu fokussieren, das Touristen wenig sagt. Zudem konzentriert man sich seither vermehrt auf „potenzialträchtige Themen“, die noch zu definieren sind, und auf „chancenreichste Zielgruppen“. Das sind – so der Leitfaden – „aktive Naturgenießer und vielseitige Aktive“. Das passt zu den bisherigen Schwerpunkten Wandern und Radfahren, aber auch zu den Themen Wellness und Gesundheit – und auch zum Nationalpark. Dazu sollen „differenziertere Marketingmaßnahmen“ ergriffen werden, um Zielgruppen wie Themen besser definieren zu können. Und: Die Kirner wollen sich vermehrt um Image bildende Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen sowie um Konzeptions-, Produktentwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten für die Themenfelder Wander-, Rad- und Weinerlebnis kümmern. Hinzu kommt die Integration von Produkten aus weiteren Themenfeldern.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt