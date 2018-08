Naheland-Touristik: Für Alscher gibt es kein Zurück

Ob und wie sich die Naheland-Touristik (NT) angesichts sich ändernder Aufgaben neu aufstellen wird, ist heute in Kirn Thema der Gesellschafterversammlung. Mitauslöser der Debatte war Birkenfelds Bürgermeister Bernhard Alscher, der die Mitgliedschaft im Touristik-Verbund zum Ende des Jahres gekündigt hat:

Das Betätigungsfeld der Naheland-Touristik. Foto: GRAFIK: Naheland-Touristik

Von Stefan Conradt und Sascha Saueressig

"Unsere VG wurde viele Jahre massiv benachteiligt. Wir waren einer der größten Zahler und haben kaum Unterstützung erfahren", begründet Alscher. Beim Austritt sei er sich mit seinem Rat einig, es gebe kein Zurück mehr. "Ich vermisse eine klare Aufgabendefinition bei der NT. Da werden für den Raum Kreuznach Produkte wie die Vitaltouren entwickelt, während wir das hier selber machen. Aufgabe der NT ist aber doch die Vermarktung", kritisiert Alscher auch die Aufsichtspflicht der Gesellschafter. Weil für die Beitragserhebung Übernachtungszahlen herangezogen werden, "müssen wir für den Ferienpark Hambachtal blechen, für den die Naheland- und die Rheinland-Pfalz-Touristik (RPT) herzlich wenig getan haben." Bei der Sitzung heute soll zumindest dieser Kritikpunkt aus dem Weg geräumt werden: Künftig sollen die Kreise, so ein Beschlussvorschlag, die Kosten für die RPT tragen.

Bleibt die ebenfalls geplante 30-prozentige Erhöhung der Mitgliedsbeiträge: Dieser steht Rhaunens Verbandsgemeindebürgermeister Georg Dräger grundsätzlich offen gegenüber: "In meinen Augen wird bei der NT vernünftig gearbeitet, aber wenn es ein operatives Minus gibt, ist eine Beitragserhöhung unerlässlich." Die beiden Landkreise finanziell stärker einzubinden, sei sinnvoll. Was ihn ärgert, ist die aus dem Kreuznacher Raum wieder angestoßene Diskussion über eine vermeintliche Übervorteilung. "Es wird Zeit, wieder mehr miteinander zu sprechen", fordert Dräger. Als Vorsitzender der Hunsrück Schiefer- und Burgenstraße (HSB) ist seine Position zumindest mit Blick auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge jedoch eine andere. "Wir haben 116 Mitglieder, davon 32 Gemeinden, von denen kann ich nicht einfach 3000 Euro mehr einfordern", erklärt er. Eine pauschale Erhöhung könne man nicht mittragen: "Wir sind schließlich ein Verein, und den kann ich nicht wissentlich in den Bankrott führen", unterstreicht der VG-Chef.

Herrsteins Bürgermeister Uwe Weber will in der heutigen Sitzung Antwort auf seine Anfrage, wie weit die Gespräche zwischen NT und Hunsrück-Touristik gediehen sind. Für ihn ist eine Fusion kein Tabu mehr: "Angesichts des kommenden Nationalparks brauchen wir eine Neuausrichtung der NT", ist Weber überzeugt. Ein Ausstieg seiner Kommune aus dem Verbund stehe aber nicht zur Debatte, "wir verlangen jedoch, dass unsere Urlaubsregion besser wahrgenommen wird als bisher". Die Ergebnisse eines Gutachtens, wonach das Naheland unter deutschen Urlaubern praktisch unbekannt ist, sei erschreckend. Auch das muss am Mittwoch diskutiert werden.

Idar-Obersteins Oberbürgermeister Bruno Zimmer plädiert dafür, die bestehenden Probleme sachlich zu analysieren und die Streitereien zu beenden: "Wir müssen großflächiger denken. Das Naheland wird bundesweit nicht wahrgenommen. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten."