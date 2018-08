Nahbollenbach: Träger für neue Nahebrücke werden aufgelegt

Am Wochenende wird es spannend auf der Großbaustelle „Am Kreuz“ bei Nahbollenbach: Weil die stählerne Tragkonstruktion für die neue Brücke ins Gewerbe- und Industriegebiet Georg-Weierbach angeliefert und auch schon aufgelegt wird, muss die alte Brücke für mindestens 24 Stunden voll gesperrt werden.

Foto: Manfred Greber

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Ab Freitagabend, 20 Uhr, ist von der B 41 kein Durchkommen mehr, der Pkw-Verkehr (frei bis 7,5 Tonnen) wird über Weierbach und und den Ortsteil „Felsenmühle“ nach Georg-Weierbach umgeleitet. Mit den Betrieben im Industriegebiet, aber auch mit Aldi ist vereinbart, dass in diesem Zeitraum keine Lkw anfahren. Die zuständige Baufirma Juchem-Asphaltbau hofft, dass die Sperrung am Samstagabend wieder aufgehoben werden kann. Falls doch mehr Zeit benötigt wird, hat man den Sonntag als Reserve. Ab Montagmorgen soll die alte Brücke über die Nahe wieder wie bisher befahrbar sein.

Wie Bauleiter Peter Risch gegenüber der Nahe-Zeitung erläutert, wird die Brücke benötigt, um die jeweils etwa 24 Tonnen schweren Konstruktionen am Samstag zu rangieren. Die Träger werden von insgesamt vier Schwertransportern angeliefert und mit zwei Autokränen, die links und rechts der Nahe postiert werden, abgeladen und auf die vorbereiteten Betonlager aufgelegt. Damit die Schwertransporte überhaupt anfahren können, müssen zuvor die mobilen Fahrbahnteiler auf der B 41-Abbiegespur, die ein Linksabbiegen in Richtung Kirn/ Bad Kreuznach an dieser Stelle verhindern sollen, abgebaut werden.

Die Anlieferung der Träger soll zwischen 2 und 6 Uhr morgens erfolgen, damit es zu keinen Behinderungen auf der B 41 kommt. Ab dem Morgengrauen des Samstags werden die Träger dann provisorisch auf vorbereitete Betonstützen aufgelegt. Das Auflegen auf die eigentlichen Widerlager kann wegen der Hochwassergefahr erst später erfolgen, erläutert Peter Risch.

Die Arbeiten am Brückenbauwerk und am Zubringer, der vom B 41-Überflieger bei Nahbollenbach über die Würzwiese zur neuen Brücke führt, liegen ansonsten im Zeitplan. Die Asphaltarbeiten sollen – wenn das Wetter mitspielt – in den kommenden Wochen angegangen werden. Über diesen Weg kann dann später auch Material zur Baustelle gebracht werden, was die Zufahrt ins Industriegebiet über die marode alte Brücke entlastet.

Fertiggestellt werden soll die komplette Maßnahme bis Sommer 2018. Danach wird die alte Nahebrücke abgerissen. Auf der neuen wird ein deutlich breiterer kombinierter Fuß-/Radweg angelegt. Die Fußgängerbrücke über die Nahe bleibt von alldem unberührt und wird später mit der neuen Brücke verbunden. Insgesamt kostet das Projekt rund 3,6 Millionen Euro – etwas mehr als zunächst geplant. Der Bund steuert 1,1 Millionen, das Land 1,4 Millionen Euro bei, so dass die Stadt noch rund 1,1 Millionen Euro aufbringen muss. Die neue Brücke soll für eine Verbesserung bei der Zuwegung ins Industriegebiet sorgen, das täglich von zahlreichen schweren Lkw angesteuert wird und in dem rund 2500 Menschen arbeiten. Die alte Brücke entsprach schon seit vielen Jahren nicht mehr den Anforderungen, sie ist zu schmal und ihre Bausubstanz arg in die Jahre gekommen. Zudem sorgen die Brückenpfeiler bei Hochwasser für einen Rückstau der Nahe.