Nahbollenbach: Neuer Platz wird Treffpunkt für Jung und Alt

Der Zustand des Geländes zwischen dem Festplatz, wo die Offene Gruppe bereits einen Bouleplatz und ein Basketballtrainingsfeld eingerichtet hat, und der Fußgängerbrücke über die B 41 war den Machern um Helmut Franzmann schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Nach vielen Gesprächen mit der Stadt, der Stadtverwaltung und den Anwohnern wurde ein Konzept für das 2200 Quadratmeter große Areal erarbeitet. Mit Allenbacher Natursteinen wurden Zuwegungen und Ruhebereiche abgegrenzt, dazwischen große Rasenflächen und eine bunte Blumenwiese mit einem Insektenhotel, einem Echsenrefugium aus großen Natursteinblöcken und einer großen Vogeltränke hergerichtet. Ruhebänke werden noch aufgestellt.

Große Holzportale kennzeichnen die Zuwegung zum Saar-Hunsrück-Steig und zur Traumschleife Nahe-Felsen-Weg. Kletterrosen sollen hier einmal für Beschattung sorgen. Später werden auf der Wiese eine Sandsteinskulptur und eine drehbare Installation den Erlebnisbereich erweitern. Die Skulptur und eine Tafel mit historischen Bildern erinnern daran, dass genau hier einst, vor der Verlegung im Zuge des B 41-Ausbaus, die Nahe verlief. Auch der Name „Zum Nahetal“ erinnert daran – und an die benachbarte traditionsreiche Gaststätte, die den gleichen Namen trägt. Der Arkadengang geht auf eine Idee des Bildhauers Matzi Müller zurück. Die Idee war, dem Platz mehr Charakter zu verleihen, als dies eine einfache Wiese vermocht hätte. „Auch der Baumbestand kommt nun viel besser zur Geltung“, freut sich Helmut Franzmann von der Offenen Gruppe.

Blickfang und Höhepunkt des neuen Platzes ist jedoch eine große Nestschaukel, die von Kindern ebenso genutzt werden kann wie von Erwachsenen. Das nicht ganz billige Spiel- und Entspannungsgerät konnte dank der Unterstützung der OIE und der Stadt, die die Sicherungspflicht übernimmt, angeschafft werden. Auf der Nordostseite des Wasserhäuschens der Stadtwerke, dessen Umfeld die Offene Gruppe bereits im Vorjahr mit Steinfassungen, Rasenanpflanzung, Sitzgelegenheiten und Infotafeln aufgewertet hatte, wird eine lange Bank entstehen, auf der wind- und sonnengeschützt Eltern spielenden Kindern zuschauen können oder jedermann einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Mit zwei Anwohnerfamilien, deren Kinder in den Genuss der neuen Spielmöglichkeiten direkt vor der Haustür kommen, ist verabredet, dass sie die Pflege der Flächen inklusive Rasenmähen übernehmen.