Nächtliche Rangierarbeiten nerven Anlieger am Bahnhof

Laufende Dieselmotoren, Rangierlärm und dann auch noch abgelassene Druckluftbremsen – das passiert alles mitten in der Nacht, jede Nacht, und nervt die Anwohner rund um den Idar-Obersteiner Bahnhof gehörig. „Unsere Wohnqualität ist auf ein Minimum gesunken“, klagen 30 von ihnen in einem offenen Brief, der an die Regionalbahn Vlexx, den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd (SPNV) und Oberbürgermeister Frank Frühauf gerichtet ist. Darin heißt es unter anderem: „Es kann nicht sein, dass uns die Vlexx tagsüber belästigt und uns auch noch nachts den Schlaf raubt.“

In Dachhöhe der Wohnhäuser am „Halben Mond“ und in der Wasenstraße werden Vlexx-Züge auch tagsüber immer wieder abgestellt, wenn es auf dem Bahnhofsgelände zu eng wird. Das nervt die Anlieger, die nachts kaum noch Schlaf finden.

Foto: Hosser

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Am Tage werde im Bahnhofsbereich alle 15 Minuten rangiert, Züge stünden zehn Minuten lang direkt vor den Wohnhäusern im „Halben Mond“ – mit laufendem Dieselmotor, das sei auch nicht gerade umweltfreundlich.

Nachts sei alles noch schlimmer, „eine Zumutung, eine bodenlose Frechheit“, schimpft Anwohnerin Carmen Hiebel. „Man kann keine Fenster mehr kippen, weil man sonst die Abgase der Vlexx-Züge im ganzen Haus hat“, fordert sie diesbezügliche Messungen – auch was die Lärmbelästigungen angeht. Am schlimmsten sei es von Mitternacht bis 4 Uhr – ausgerechnet dann, wenn die meisten Menschen versuchen zu schlafen.

Angst um den Wert der Häuser

„Die ständige Lärmbelästigung macht uns krank“, heißt es in dem Schreiben. Die Anwohner empfinden das alles mittlerweile als „Körperverletzung“ und haben Angst um den Wert ihrer Grundstücke – weil die Häuser unter diesen Rahmenbedingungen unverkäuflich werden, befürchten die Anwohner.

Sowohl die Regionalbahn Vlexx wie auch die Geschäftsstelle des SPNV können nicht ganz nachvollziehen, wieso die Proteste erst jetzt aufbranden. Denn nachts rangiert wird schon seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2014. Bevor Vlexx die Strecke übernahm, endete die stündlich verkehrende Regionalbahn 33 offiziell in Türkismühle, wo die Züge nachts auch geparkt und die anfallenden Wartungsarbeiten vorgenommen wurden.

Unter anderem müssen laut geltenden Sicherheitsvorschriften vor Fahrtbeginn am frühen Morgen die Bremsen entlüftet und auch Bremstests durchgeführt werden. Das macht die Vlexx seit fast drei Jahren in Oberstein. „Die Abläufe im Bahnhof Idar-Oberstein haben sich seit der Betriebsaufnahme im Jahr 2014 nicht wesentlich verändert“, antwortet Vlexx-Sprecherin Svenia Reuther auf die NZ-Anfrage. „Ebenso wurde fahrzeugseitig nichts verändert, was zu verstärktem Geräuschpegel hätte führen können. Die Rangier- und Zugfahrten im Bereich des Bahnhofs Idar-Oberstein sind Teil des durch die Aufgabenträger bestellten Fahrplans. Ein wichtiges Element dieses sogenannten Vorbereitungsdienstes ist die Funktionsprüfung der Bremsen, die sogenannte Bremsprobe. Dabei muss – ebenso wie bei der Prüfung der anderen Sicherheitseinrichtungen – bei laufendem Motor Luft abgelassen werden. Ohne diesen Vorbereitungsdienst darf ein Fahrzeug nicht eingesetzt werden. Das Thema Sicherheit für unsere Fahrgäste und für unsere Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Die Tätigkeiten sind somit unabdingbar“, bittet die Vlexx um Verständnis.

Nachts gibt es kaum eine Pause



Die nächtliche Geräuschkulisse resultiert daraus, dass die Fahrzeuge der letzten Züge (Ankünfte 22.07 Uhr aus Baumholder, 22.18 Uhr aus Mainz, 22.13 Uhr aus Saarbrücken, 0.09 Uhr aus Mainz, am Wochenende sogar erst um 2.10 Uhr aus Mainz) nach und nach „abgerüstet“ werden müssen, erläutert Gunther Enke vom SPNV in Kaiserslautern. „Da bereits um 3.39 Uhr der erste Zug Idar-Oberstein schon wieder in Richtung Mainz verlässt, werden dieselben Fahrzeuge in der Regel danach schon wieder aufgerüstet inklusive Bremsprobe und auch gekuppelt – was ebenfalls lärmintensiv ist“, erläutert der stellvertretende SPNV-Verbandsdirektor.

Auch tagsüber ist seit dem Fahrplanwechsel 2014 schwer was los im Bahnhof Oberstein: „Da müssen die neu hinzugekommenen Züge der Linie RB 34 aus Baumholder (Ankunft Minute 40, Abfahrt Minute 22) „weggesetzt“ werden, um Platz zu schaffen für die weiteren ankommenden Züge. Sie werden von Gleis 2 über das Viadukt über die Wüstlautenbach gefahren und auf Höhe der Straße „Halber Mond“ abgestellt. Dort muss die Fahrtrichtung gewechselt werden (bei laufendem Motor), und die Züge fahren erst dann zurück nach Gleis 4. „Dies ist notwendig, da zur vollen Stunde im Bahnhof Idar-Oberstein alle Gleise benötigt werden“, erläutert Enke.

Hoffnung auf eine Lösung

Abhilfe könnte seiner Meinung nach nur ein weiteres Abstellgleis in Richtung Homerichtunnel schaffen, weiter weg von der Wohnbebauung. Dafür wäre aber ein zusätzliches Signal nötig. Diese Bitte hat der SPNV an die zuständige DB Netz gerichtet. Enke hofft, dass die Maßnahme im Rahmen der im Frühjahr anlaufenden Tunnelsanierungsmaßnahmen zwischen Oberstein und Enzweiler vielleicht realisiert werden kann. Denn dann werden sowieso weitere Abstellmöglichkeiten für Waggons mit Baumaterial benötigt. Für die Anwohner dürfte es während der Bauzeit wohl kaum ruhiger werden.