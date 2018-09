Nachkriegsausstellung im Ofenmuseum: Als Stahlhelme zu Nachttöpfen wurden

Das Ofenmuseum in Reichenbach öffnet am Ostersonntag und Ostermontag, 1. und 2. April, wieder seine Pforten. Bei kostenlosem Eintritt kann das von Maria und Wolfgang Lengler betriebene Museum ab dann jeweils sonntags und an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Lenglers haben zum Thema „Nachkriegskultur – Wie aus Kriegsgerät Alltagsgegenstände wurden“ ganz außergewöhnliche Exponate vorbereitet.

Wolfgang Lengler zeigt einen ehemaligen Gasmaskenbehälter, der, emailliert sowie mit Griff, Draht und Deckel versehen, zu einer Milchkanne umfunktioniert wurde. Außerdem hält er einen aus Patronenhülsen gefertigten Rechen in seiner Hand. Foto: Gerhard Müller

Die Ausstellung, die im Nebenraum des Museums aufgebaut ist, spannt einen informativen und äußerst geschichtsträchtigen Bogen von den Wirren des Zweiten Weltkrieges bis zur sinnvollen Verwendung von nicht mehr benötigtem Kriegsgerät. Zu sehen sind seltene Alltagsgegenstände aus der oft schon vergessenen Nachkriegsnotkultur, einer Zeit, in der Millionen von Menschen in bitterster Armut lebten. Gezeigt werden zwei originale Care-Pakete, die als Symbol der Hoffnung oder als Geschenk des Himmels betitelt wurden. Die Care-Pakete waren Nahrungsmittelpakete, die die US Amerikaner im Rahmen ihres Hilfsprogramms nach Westdeutschland brachten. Über die Berliner Luftbrücke wurden davon drei Millionen nach Westberlin transportiert. Die „Rosinenbomber“ versorgten 100.000 Berliner.

Einige ganz seltene Fotos, die von den Landsern während des Krieges aufgenommen wurden, zeigen, in welcher Tristesse so mancher Soldat seine letzte Ruhestätte fand. Unvorstellbares Leid erlitten fast alle Frauen in den Kriegsjahren. Der plötzliche Tod war zu jeder Tages- und Nachtzeit allgegenwärtig.

Nach dem Krieg waren es zuerst wieder die Frauen, die Straßen und Plätze in Schwerstarbeit von Kriegstrümmern befreiten und dabei erfahren mussten, wie schwer Hunger zu ertragen ist. Die sogenannten Trümmerfrauen finden in einem perfekt gelungenen Modell einen angemessen Platz in einer Vitrine. Zum Bild der Nachkriegszeit gehörte auch der Strom von Flüchtlingen, Ausgebombten und Vertriebenen, die oft ziel- und orientierungslos umherirrten. Meist waren sie nur mit einem kleinen Handwagen unterwegs oder einem Rucksack mit ihren letzten verbliebenen Habseligkeiten.

Hunger Kälte, Ungewissheit, Trauer und Not bestimmten den Alltag der Menschen, die im Nachkriegsdeutschland unerwünscht waren. Viele Heimatlose zerbrachen an der Trauer um die verlorene Heimat oder an den Verletzungen. Auch dieses düstere Kapitel der Nachkriegszeit wird mit ein paar Fotos, auf denen man die Angst der Flüchtlinge gut erkennen kann, vertieft.

Während des Zweiten Weltkrieges war die Wirtschaft fast vollständig auf die Produktion von Rüstungsteilen umgestellt, für die es nach Kriegsende keinen Markt mehr gab. Für zivile Produkte fehlten die Rohstoffe. Aus der Not und dem unerschütterlichen Überlebenswillen heraus wurde der allernotwendigste Hausrat aus den Kriegshinterlassenschaften zusammengebastelt. Kriegsgerätschaften wurden zu zivilen Gebrauchsgegenständen umfunktioniert. Solche Beispiele sind im Ofenmuseum ausgestellt. Englische, russische oder auch deutsche Stahlhelme wurden zu Kochtöpfen, Nachttöpfen, Jaucheschöpfern oder zu einer Küchenseihe umgewandelt. Patronenhülsen mussten als Zinken von Gartenrechen herhalten, und aus einem Nothek Tarnscheinwerfer wurde ein Bügeleisenuntersetzer. Gehäuse von Gasmasken wandelte man zu Milchkannen um. Aus Teilen einer Stielhandgranate 43 wurden schließlich Tassen und Becher hergestellt.

Aus der Filtereinheit einer Volksgasmaske entstand ein Heberschaumlöffel, und so wurde die Petroleumlampe erfunden. Kinderschuhe fertigten die einfallsreichen Erfinder aus Hosenbund, Schulterklappen und Tarnzeltplanen. Einige Ausstellungsstücke und besonders die historischen Fotos erzählen Geschichten, die unter die Haut gehen. Mit der Sonderausstellung ist dem Ehepaar Lengler ein ganz beachtlicher Beitrag zur Pflege der Erinnerungskultur gelungen. Die Ausstellung soll auch aufzeigen, wie wichtig es ist, Kriege zu verhindern.

In der eigentlichen Ausstellungshalle, die um zwei erstmals gezeigte Öfen erweitert wurde, sind nach wie vor etwa 40 antike Öfen aus drei Jahrhunderten und hochinteressante Industriegemälde zu sehen. Zum einen ein Bilderofen, gebaut um 1810, mit drei bunten, sehr gut erhaltenen emaillierten Motivkacheln, auf denen eine Seenlandschaft mit einer Kapelle und ein Wanderer dargestellt sind. Der sehr gut gepflegte Füll- und Regulierofen ist mit einer vernickelten Schuhklappe ausgestattet. Hergestellt wurde er vor mehr als 200 Jahren in der Ofenfabrik Neufang in Kaiserslautern.

Der zweite Ofen ist eine ganz besondere Rarität: Der Rund- und Schrankofen wird in der Branche oft als Möbelofen bezeichnet. Das in der Gründerzeit um 1870 entstandene Exponat wurde erst kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres von der Familie Lengler erworben. Zwei Besonderheiten weist der äußerst seltene Ofen auf. Zum einen wird das zwei Zentner schwere Teil durch seine vielen Verzierungen zu einem echten Hingucker. Zum anderen glänzt der zweiteilige Ofen durch seine vielseitige Verwendbarkeit. In ihm kann sowohl Essen warmgehalten als auch gekocht werden. Auf der Ofenfläche kann Wasser in mehreren Kesseln aufgeheizt werden.

Die Lenglers, die im saarländischen Gronig leben, hoffen, mit dieser geschichtsträchtigen Sonderausstellung auch das Interesse der Besucher zu wecken, die der Ofenausstellung bereits einen Besuch abgestattet haben.

Von unserem Mitarbeiter Gerhard Müller