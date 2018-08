Nach Hangrutsch: K 32 wird endlich saniert

Das ist eine doppelte Engstelle: Wegen der Bauarbeiten an der neuen Nahebrücke an der Michelswiese müssen Auto- und Brummifahrer, die ins Industriegebiet „Am Kreuz“ wollen oder von dort kommen, seit Monaten starke Nerven haben, da nur eine Fahrspur befahren werden kann und auf einen Ampelbetrieb verzichtet wird, um keine Rückstaus auf die B 41 zu provozieren. Eine Umfahrung der Engstelle über Georg-Weierbach und die Felsenmühle ist auch keine Option. Dort droht der Hang abzurutschen. Aus diesem Grund hat die Stadt die Straße bereits vor Wochen halbseitig sperren lassen, Lkw-Verkehr war schon vorher verboten. Daran gehalten wird sich eher selten...

Seit Monaten ist die K 32 zwischen Georg-Weierbach und dem Ortsteil Felsenmühle halbseitig gesperrt. Lastwagen dürfen schon seit dem Hangrutsch im Dezember 2016 dort nicht mehr fahren – daran halten sich angesichts des Nadelöhrs auf der anderen Seite des Zugangs zum Industriegebiet Am Kreuz, bei der Brückenbaustelle, längst nicht alle Brummifahrer. Nun deutet sich aber eine Lösung an.

Wie an der Nahebrücke, wo in Kürze die Asphaltierungsarbeiten beginnen sollen und eine Freigabe für den Spätsommer geplant ist, gibt es aber auch in Georg-Weierbach Aussicht auf Besserung: Die Kreisstraße 32 soll endlich ausgebaut werden. Das hatte die Stadt schon vor zwei Jahren beim Kreis Birkenfeld beantragt. Jetzt soll es ernst werden: Der Landkreis als Straußenbaulastträger will den Böschungsrutsch auf einer Länge von etwa 50 Metern sanieren.

Der Plan dazu sieht so aus: Auf dem beschädigten Abschnitt der K 32 wird die Fahrbahn mechanisch angehoben und durch einen Betonriegel verstärkt – und zwar bis in den Bankettbereich hinein. Diese Sanierungsmethode entspricht der Empfehlung des Ingenieurbüros, das den Böschungsrutsch im Dezember 2016 im Auftrag des Landkreises begutachtet und bewertet hatte.

Der Instandsetzung der Straße stand – wie schon bei der K 38, der Nahbollenbacher Straße bis zum Viadukt – entgegen, dass sie eine Kreisstraße im Stadtgebiet von Idar-Oberstein ist. Erst jetzt, nach der Änderung des Landesstraßengesetzes, steht fest, dass diese Strecken als Kreisstraßen erhalten bleiben und nicht zwangsabgestuft zu Kommunalstraßen werden.

Ein zusätzliches Problem für den Kreis ist die Bausumme von lediglich 60.000 Euro, die somit exakt der Bagatellgrenze für eine Landeszuweisung entspricht. Darunter muss der Landkreis allein zahlen, wird eine Maßnahme teurer gibt es hohe Zuschüsse, bis zu 80, 90 Prozent. Außerdem muss das Vorhaben als Investition anerkannt werden – es muss also etwas neu erstellt werden und nicht nur Bestandteil der allgemeinen Unterhaltung sein, dafür gibt es keine Zuschüsse. Diese Grenzsituation führte zu einigen Verzögerungen bei der eigentlich für den Straßenverkehr, vor allem für die Anwohner von Georg-Weierbach, misslichen Situation.

Inzwischen hat die Kreisverwaltung der Stadt aber grünes Licht für die Umsetzung gegeben. Die Idar-Obersteiner Bauverwaltung ist dabei, die Maßnahme auszuschreiben und wird diese dann nach Rücksprache mit dem Landkreis vergeben. Der Baubeginn richtet sich nach dem Terminkalender der Firma, die den Zuschlag erhält. Sowohl der Landkreis als auch die Stadt Idar-Oberstein streben aber eine schnellstmögliche Realisierung an, heißt es aus den beiden Rathäusern.

