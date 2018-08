Nach Feierabend kämpfen Kollegen gegen den Stress

Zeitdruck, Stress, zu wenig Bewegung: In Betrieben zählt die Effizienz; was man für die Gesundheit der Mitarbeiter tun kann, ist kein herausragendes Thema in den Führungsetagen. Die Einsicht, dass sich Fitness und Psyche der Mitarbeiter auf Leistung und Betriebsklima auswirken, setzt sich nur zögerlich durch.

Wie müssen sich Senioren fühlen, wenn sei auf Hindernisse stoßen? Mithilfe von Simulationsgeräten konnten sich Mitarbeiter öffentlicher Institutionen beim Gesundheitstag davon ein Bild machen. Mechthild Schaser wurde von Fachberater Alexander Hack auf einen Parcours geschickt.

Zumindest auf öffentlicher Ebene tut sich etwas im Kreis Birkenfeld auf diesem Feld. Seit vorigem Jahr gibt es die „Mitarbeitergesundheitstage“: Fünf öffentliche Institutionen und die Barmer-Krankenkasse veranstalten einmal im Jahr Gesundheitstage speziell für ihre Mitarbeiter, in diesem Jahr also ist es die zweite Auflage. Auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung konnten die Mitarbeiter am Donnerstag Gymnastik machen oder an einem Spaziergang über den Gesundheitsweg teilnehmen, sie konnten sich Vorträge anhören oder unter Anleitung mit einer Massagerolle trainieren.

Ein Büromöbel-Fachhändler aus Idar hatte rückenschonende Schreibtischstühle und -hocker mitgebracht, das rheinland-pfälzische Ernährungsministerium schickte seinen Kochbus mit Wildgerichten aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kam ein besonders interessantes Angebot, das nicht speziell auf die Gesundheit der Mitarbeiter zielte, sondern für Verständnis und Geduld im Umgang mit älteren Menschen warb: Mitarbeiter sollten sich in deren Gedankenwelt einfühlen. Mit Gewichten am Körper, einer Brille, die den Grauen Star, die eingetrübte Sehfähigkeit, simulieren soll, und Ohrenschützern gingen Mitarbeiter der Elisabeth-Stiftung über einen Parcours, eine Treppe hoch und wieder runter und einen Flur entlang. Mechthild Schaser zum Beispiel, eine Physiotherapeutin, kann jetzt besser verstehen, warum ältere Menschen übervorsichtig eine Treppe hinabgehen. Sie selbst hielt sich seitlich am Geländer fest: „Ich habe nicht erkennen können, wo eine Stufe anfängt und wo sie endet. Das macht echt Angst.“ Alexander Hack und Susanne Arenz vertreten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben; mit solchen Übungen sind sie regelmäßig unterwegs.

„Die Gesundheitsprogramme für Mitarbeiter müssen nachhaltig sein“, sagt Holger Alt vom Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, das zwei Dienststellen hat: Alzey und Birkenfeld. Vom Katasteramt ist der Impuls für diese Gesundheitsvorsorge ausgegangen, nicht allein diese Veranstaltungstage wie jetzt in der Elisabeth-Stiftung, sondern fortlaufende Angebote, die für eine nachhaltige Entwicklung stehen. In der Dienststelle in Alzey wird für Mitarbeiter nach Dienstschluss ein Feierabendspaziergang angeboten, in der Mittagspause gibt es Angebote von einem Physiotherapeuten. In Gesundheitszirkeln – innerbetrieblichen Arbeitskreisen – wird beraten, was man darüber hinaus noch tun kann.

Die Gesundheitstage gibt es in Alzey seit fünf Jahren; jene in Birkenfeld hatte Alt zusammen mit Carina König, der Gesundheitsmanagerin der Elisabeth-Stiftung, organisiert. Neben Katasteramt und Elisabeth-Stiftung waren Landesforsten, das Nationalparkamt und die Kreisverwaltung beim zweiten Gesundheitstag vertreten. Der Umwelt-Campus, bei der Premiere noch dabei, klinkte sich in diesem Jahr aus. Und was macht die Barmer in dieser Gruppierung? Sie stand von Anfang an mit ihrer Erfahrung zur Seite. „Wir waren damals ja noch Neulinge“, sagt Alt.

