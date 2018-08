Nach der Sitzung ging der Stadtrat in die Luft

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Wie wäre es mit einer Hebebühne als Weihnachtsgeschenk für die Stadtratsmitglieder? Wenn man ihr Verhalten am Dienstag im Fuhrpark des städtischen Bauhofs richtig deutet, macht es vielen unter ihnen viel Spaß, in die Luft zu gehen: Einer nach dem andern stieg in die Bühne, die ans Fahrzeug angehängt war, und ließ sich von Bauhofleiter Rüdiger Korb mit dem Teleskoplader in die Höhe hieven. Von oben auf die Köpfe seiner Kollegen schauen zu können, hat sicher etwas Erhabenes.