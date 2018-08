Nach der Flut: Sperrmüllberg macht Probleme

Eine Flutwelle nach Starkregen hat im Kreis Birkenfeld Ende Mai für erhebliche Verwüstungen gesorgt. In den Gemeinden ist mittlerweile wieder der Normalzustand eingekehrt. Anders sieht es auf der Kreismülldeponie bei Reichenbach aus – dort lagern noch Hunderte Tonnen Müll aus den Hochwasserorten.

So sah es am Tag danach in Fischbach aus: Dutzende Häuser mussten komplett ausgeräumt und getrocknet werden. Der Hausrat landete – oft genug komplett – auf dem Sperrmüll. 850 Tonnen lagern jetzt auf der Mülldeponie Reibertsbach und warten auf seine Entsorgung.

Foto: picture alliance

Von Aktenordnern über Rohre bis hin zu Sofas und ganzen Wohnzimmer- und Kücheneinrichtungen: Schätzungsweise 850 Tonnen Sperrmüll türmen sich auf der Deponie Reibertsbach – vom „Monte Scherbelino“ spricht Landrat Matthias Schneider. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises (AWB) hatte für die Aufräumarbeiten rund 300 Container unentgeltlich bereitgestellt. Der Sperrmüll stammt aus insgesamt 14 Orten, vor allem im Fischbachtal, aber auch aus Bruchweiler und Schauren, jener Region, in der an jenem Sonntagabend der verheerende Starkregen niederging, der dann talabwärts floss, wo ihn das kleine Bett des Fischbachs nicht mehr fassen konnte. Die fachgerechte Entsorgung dieser riesigen Menge stellt den AWB und die Entsorgungsunternehmen nun vor Probleme. „Sie scheiterte bislang an den begrenzten Müllverbrennungskapazitäten im Großraum“, betont Karsten Schultheiß, Sprecher der Kreisverwaltung. Derzeit arbeite der Abfallwirtschaftsbetrieb an einer Lösung, die sowohl kostengünstig als auch zeitnah umsetzbar sein soll.

Erschwert wird die Entsorgung nach seinen Angaben vor allem durch die Größe des Abfalls. Das Material sei selbst für Sperrmüllverhältnisse überdimensioniert – große Schränke, Sofas, Regale. Vieles müsse erst mal geschreddert werden, was wieder Zeit und Geld kostet. Aber: „Dann könnte diese Menge in Restmüllöfen thermisch verwertet werden.“

Starkregen hatte Ende Mai den sonst beschaulichen Fischbach über die Ufer treten lassen. Die Flutwelle verursachte einen mehrstelligen Millionenschaden. Vor allem Orte in der VG Herrstein waren betroffen. Inzwischen sind dort die meisten Schäden behoben. „Wir haben den Normalzustand wieder erreicht“, berichtet der Büroleiter der Verbandsgemeinde Herrstein, Klaus Görg: „Spuren des Hochwassers sind kaum noch sichtbar.“ Jetzt müssten noch einige Wirtschaftswege und Brücken repariert werden. Zudem seien die Sanierungsarbeiten an der Integrierten Gesamtschule sowie am Verwaltungsgebäude in Herrstein und am Sportleistungszentrum in Niederwörresbach im Gange. Um künftigen Unwetterschäden vorzubeugen, soll nun ein Hochwasserschutzkonzept erstellt werden. Allerdings: „Wenn so etwas noch einmal mit einer solchen Wucht kommt, wird man das auch nicht aufhalten können.“ Das Fischbachtal sei zu eng, um größere Rückhalteräume für Wasser zu schaffen. Möglicherweise könne man aber einen Teil des Bachbetts verbreitern, meint Görg. dpa/sc