Nach dem "Kahlschlag" im Thranenbruch: Reisighaufen sind zum Biotop geworden

Auch nach der Nationalparkradio-Sendung zum Thema Kahlschläge im Schutzgebiet ist der Streit zwischen Hauptkritiker Klaus Borger und dem Nationalparkamt nicht beigelegt. Der frühere Staatssekretär im saarländischen Ministerium für Umwelt und Forsten wirft den Verantwortlichen in Birkenfeld Fehler bei der Umsetzung der naturschutzfachlichen Maßnahmen und sogar Gesetzesverletzungen vor.

Am Rande des Nationalparks lagern die Reisigreste aus der Entfichtungsmaßnahme im Thranenbruch.

Foto: Klaus Borger



Zwar ist das schwere Gerät, mit dem die im Thranenbruch im großen Maße entnommenen Fichten verladen wurden, zwischenzeitlich aus dem Schutzgebiet verschwunden. Geblieben ist aber eine riesige Menge an Reisig und Fichtenästen, die – so Borger – nicht in einen Nationalpark gehören und für Besucher, die die Natur genießen möchten, „einfach nur fürchterlich“ aussehen. „Das hat mit einem Nationalpark nichts zu tun“, sagt der Waderner.

In der Tat hat die Nationalparkverwaltung mit den Überresten des großen Kahlschlags direkt neben der Kreisstraße 49 zwischen Börfink und Hüttgeswasen ein Riesenproblem. Weil sich die ursprünglich ins Auge gefassten Verwertungskonzepte aus diversen Gründen zerschlugen, musste „das Reisig“ – so der offizielle Sprachgebrauch im Amt – am Rande des Nationalparks zwischengelagert werden. Und weil es nun nach Monaten noch immer keine Idee gibt, wie man die Äste verwerten kann, hat sich dort ein Kleinbiotop für Vögel und Kleinsäuger wie Igel entwickelt. Sogar die Wildkatze, das Wappentier des Nationalparks, finden den neuen Unterschlupf klasse. Heißt: Sogar, wenn man nun eine passende Verwertung fände, könnten die Fichtenüberreste nicht ohne Weiteres entfernt werden.

Laut Jan Rommelfanger, seit Kurzem im Nationalparkamt für die Abteilung 3 (Forschung, Biotop-, Wildtiermanagement) verantwortlich, muss jetzt erst einmal genau untersucht werden, wer und was sich da im Reisig niedergelassen hat, ehe man weitersieht: „Jetzt in der Brut- und Setzzeit kann man da gar nichts machen.“ Bis zum Herbst soll dann ein neues Konzept erarbeitet sein, wie es weitergeht. „Bis dahin wird die Natur bereits einen Teil der Entsorgung übernommen haben“, ist sich Rommelfanger sicher.

Probleme bei der Verwertung

Ursprünglich sollten die Überreste der großflächigen Entfichtungsmaßnahme auf der Fläche des Thranenbruchs energetisch verwertet werden – entweder bei der Pelletsproduktion oder direkt in einem der Nahwärmeanlagen der Region. Dabei gab es aber Probleme: Das Material taugte in seiner Zusammensetzung vor allem wegen des zu niedrigen Holzanteils für keine der möglichen Verwertungen. Auch sorgten im Material eingelagerte Steine immer wieder für Probleme in den Anlagen. Die Interessenten für eine Abnahme sprangen nach und nach ab, zurück blieb der riesige Reisighaufen. Den habe man dann auf eine ökologische unbedenkliche Fläche in der Entwicklungszone nördlich des Thranenbruchs verbracht, so Rommelfanger – entlang eines Sackweges, sodass im Normalfall auch keine Nationalparkbesucher oder Wanderer dort vorbeikommen.

Das sei „alles etwas unglücklich gelaufen“, räumt Rommelfanger ein, aber es habe eben keine Erfahrungswerte gegeben mit einer solch großen Maßnahme. Auch die Anbieter für die Verwertung hätten zunächst keine Bedenken geäußert. „Das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben“, sagt Rommelfanger, nun müsse man das Beste aus der Situation machen.

Klar sei nur von Anfang an gewesen, dass man den Astschnitt nicht im renaturierten Hochmoor belassen kann wegen des für die Moorbildung störenden Nährstoffeintrags. Eine höhere Waldbrandgefahr durch das Reisig sieht man im Nationalparkamt nicht: „Nicht mehr als an anderen Stellen im Nationalpark auch“, sagt Rommelfanger. „Ein Waldbrand entsteht ja außer bei Blitzeinschlag nicht aus dem Nichts...“ Will sagen: Meist ist der Mensch Auslöser, etwa durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder Glasscherben.

Borger: „Konzeptlosigkeit“

Klaus Borger hatte im Nationalpark-Radio die „Konzeptlosigkeit“ des NLP-Amtes bei dieser Maßnahme scharf kritisiert, es hätte den Forstfachleuten klar sein müssen, dass es bei den anfallenden riesigen Mengen an Reisig ein Problem geben könne. „Das Ganze jetzt einfach im Schutzgebiet liegen zu lassen, geht aber gar nicht...“, so der Grünen-Politiker aus dem Saarland.

Aus Gründen des Naturschutzes wird es aber zumindest bis zum Herbst dabei bleiben, dass es im Nationalpark neben der „Abholzungsfläche“ (Borger) an der Kreisstraße noch ein zweites „ästhetisches Problem“ gibt. Mit diesem Begriff hatte Staatssekretär Thomas Griese versucht, die Kritik an der Renaturierungsmaßnahme im Thranenbruch zu kontern. Das kam allerdings bei vielen Naturschützern und Nationalparkfreunden gar nicht gut an – sie finden, dass der Vertreter der Mainzer Umweltministerin Höfken damit das Problem herunterspielt und die Bedenken und Befürchtungen vor Ort nicht ernst nimmt.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt