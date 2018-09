Nach 31 Lifttagen ist Schluss:Späte Kälteperiode rettet die Skisaison am Erbeskopf

Die leise Hoffnung, dass der Skizirkus am Erbeskopf über das kommende Wochenende noch eine Zugabe erleben könnte, haben sich am Donnerstag endgültig zerschlagen. „Wir haben den Betrieb eingestellt. Das ist jetzt auch das Saisonende“, berichtete Klaus Hepp nach einer gründlichen Lektüre der Wettervorhersagen. Es wird einfach zu warm. Wenn es nachts nicht gefriert, kann kein Kunstschnee gemacht werden. Zudem ist auch noch Regen gemeldet – keine guten Aussichten für die derzeit noch imposante Schneemenge auf der Skipiste. Rodeln sei allerdings weiterhin möglich, die Schneereste reichen dafür noch aus.

Der frostige Februar mit viel Sonnenschein hat die Wintersportbilanz am Erbeskopf gerettet.

Foto: Reiner Drumm

Schon am Dienstag hatte Hepp den Liftbetrieb wegen der ansteigenden Temperaturen eingestellt, obwohl die Piste – man mag es im Flachland unten an der Nahe kaum glauben – noch eine recht stabile weiße Auflage hat, die man mithilfe der fünf Schneekanonen noch in einem fahrbaren Zustand bewahren könnte. „Aber in der Woche wären so oder so kaum Besucher gekommen. Da muss man ja nicht sehenden Auges Geld wegwerfen“, sagt Hepp. Finanziell getragen wird der Skizirkus am Erbeskopf von einem Zweckverband, der sich aus mehreren öffentlichen Trägern – unter anderem der VG Thalfang, der Einheitsgemeinde Morbach und dem Landkreis Bernkastel-Wittlich – zusammensetzt.

Mehr Lifttage als in den Vorjahren

Somit gab es in der Wintersportsaison 2017/18 insgesamt 31 Lifttage am Erbeskopf. „Auf zugegebenermaßen niedrigem Niveau verzeichnen wir eine gute Steigerungsrate“, bilanziert Hepp. In der Saison 2016/17 war nur an 26 Tagen Skifahren möglich, in der Saison 2015/16 liefen die Lifte (drei an der Zahl) lediglich an 13 Tagen, und 2014/15 standen sie mangels Schnee sogar komplett still.

Hepp spricht mit Blick auf die aktuelle Saisonbilanz von einem „Überzeugungswinter“ – aus seiner Sicht wurden den Entscheidungsträgern vom Zweckverband Argumente geliefert, dass Wintersport auch in einer Mittelgebirgsregion wie dem Hunsrück eine Zukunft hat. Da insgesamt mehr als 70.000 Besucher gezählt wurden, geht Hepp davon aus, „dass wir mit dem laufenden Geschäft eine schwarze Null schreiben können“. Nicht eingerechnet sei dabei aber die im Vorfeld nötige Investition in Höhe von rund 20.000 Euro, die der Anschaffung von 20 neuen Schleppgehängen für einen der Lifte diente.

Allerdings hätte auch nicht viel gefehlt, und die Saison wäre finanziell ein Schlag ins Wasser geworden. Dabei war der Auftakt überraschend gut: Schon im Dezember gab es fünf Betriebstage, „womit wir so früh angesichts der Erfahrungen aus den Vorjahren gar nicht gerechnet hatten“. Aber am 21. Dezember war dann wieder Schluss, quasi mit dem Startschuss der Weihnachtsferien war nicht mehr genug Schnee da, um Skifahren zu können. „Das war natürlich schade, weil das für unser Geschäft eigentlich die lukrativste Zeit ist“, blickt Hepp zurück.

Weil auch Ende Januar nur ein magerer Lifttag zu Buche stand, sah schon alles nach einem weiteren unbefriedigenden Wintersportjahr aus. Doch dann kam der Februar mit anhaltend frostigen Temperaturen und der Möglichkeit, die Piste mit den Schneekanonen nachts regelmäßig gut präparieren zu können. „Diese Kälteperiode hat uns ganz klar die Saison gerettet“, sagt der Betriebsleiter.

Vor allem am Fastnachtswochende herrschte Hochbetrieb am Erbeskopf. Da zog es wieder Wintersportler aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland, aber auch passionierte Skiläufer aus den Grenzregionen von Luxemburg und Frankreich zum 816 Meter hohen Berg. Auch Niederländer sind weiterhin eine wichtige Besuchergruppe. Allerdings habe es schon Jahre gegeben, an denen sich – vor allem während der sogenannten Krokusferien im Februar – mehr Skifahrer aus dem Nachbarland am Erbeskopf tummelten. „Man merkt da schon, dass die Ferienparks im Hambachtal und Thalfang nicht mehr so stark sind wie früher“, berichtet Hepp. Dafür haben nach seiner Beobachtung nun aber verstärkt chinesische Familien, die vornehmlich im Oak Garden in Neubrücke leben, den Erbeskopf entdeckt und sich dort am Skifahren versucht.

Was die Zukunft des Wintersportzentrums angeht, sieht Hepp zwar nicht schwarz, „denn es ist zum Glück so, dass sich die meisten Zweckverbandsmitglieder mit den Einrichtungen am Erbeskopf identifizieren und ihre große touristische Bedeutung sehen“. Klar sei aber auch, dass über kurz oder lang weitere Investitionen anstehen und dann die Frage ins Zentrum rücken wird, ob und wie diese finanziert werden können.

Zum Beispiel ist der wichtige Lift eins, der sich vom Hunsrückhaus gesehen am linken Hang befindet, Baujahr 1969. Auch die anderen Anlagen sind kaum jünger. Sollte an einem der Aufstiegshilfen ein kapitaler Schaden entstehen, wäre die Notlage perfekt: Es würde schätzungsweise 750.000 Euro kosten, einen solchen Schlepplift durch ein modernes Modell zu ersetzen. „Ohne externe Hilfe würde sich der Zweckverband mit einer solchen Anschaffung sicher schwer tun“, weiß Klaus Hepp.

Viererlift kostet 3,5 Millionen Euro

Ohnehin würde es der Betriebsleiter bevorzugen, wenn sich eine Idee verwirklichen ließe, die schon länger im Raum steht und unter anderem auch vom Thalfanger VG-Chef Marc Hüllenkremer artikuliert wurde: „Ideal wäre es, wenn am Erbeskopf ein Vierer-Sessellift gebaut würde, der direkt am Hunsrückhaus beginnen und bis zum Gipfel führen würde.“ Denn damit würden sich auch für die Sommernutzung ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Zudem hätte man damit auch etwas für die Barrierefreiheit am künftigen Nationalparktor getan. Insofern würde sich Hepp auch ein größeres finanzielles Engagement des Landes und eine Beteiligung an diesem Projekt wünschen, dessen Kosten er auf stolze 3,5 Millionen Euro taxiert.

Wenig hält der Betriebsleiter hingegen von einem anderen Vorschlag, der auf eine Privatisierung des Wintersportbetriebs am Erbeskopf hinausläuft. „Davon allein kann niemand leben. Wir müssen im Zweckverband pro Jahr im Vorfeld bis zu 12.000 Euro in die Hand nehmen, bevor wir überhaupt in die Saison starten können, dazu kommen noch die ganzen laufenden Kosten. Wenn all diese Aufwendungen an einem Privatmann hängen, und es gibt dann einen schlechten Winter, hat man ihn ins offene Messer laufen lassen“, gibt Hepp zu bedenken.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner